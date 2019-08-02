Mevsimlik tarım işçisinin oğlu ırmakta boğuldu Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisinin oğlu serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisinin oğlu serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.



Olay, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’dan Ordu’ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin oğlu Mehmet E.G. (16) serinlemek için girdiği Turnasuyu Irmağı’nda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılan Mehmet E.G., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet E.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaydederken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

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