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Mevsimlik tarım işçisini ailesinin öldürdüğü ortaya çıkarıldı

Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak geldiği Ankara'da, 5 yıl önce kaldığı çadırda yanarak hayatını yitiren M.B'nin, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü belirlendi- Cinayetle ilgili anne ve iki ağabeyin de arasında olduğu 4 şüpheli tutuklandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
Mevsimlik tarım işçisini ailesinin öldürdüğü ortaya çıkarıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da, 5 yıl önce kaldığı çadırda yanarak hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçisinin öldürüldüğü ve katil zanlılarının annesi ile ağabeyleri olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan 18 Ekim 2014'te Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ne çalışmak üzere gelen ve kaldığı çadırda yanarak ölen mevsimlik tarım işçisi M.B'nin öldürüldüğü belirlendi.

Yıllar önce işlenen cinayete ilişkin dosya ve delil durumlarını yeniden değerlendiren Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B'nin kaza süsü verilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Bunun üzerine bazı kişilerin ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, bu doğrultuda M.B'nin annesi ve iki ağabeyinin de arasında olduğu 4 şüpheliyi Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözaltına aldı.

Kahramankazan Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
  1. "kasten öldürme"
  2. Annesi ve kardeşleri tarafından kaza süsü verilerek öldürüldü
  3. cinayet
  4. Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı

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