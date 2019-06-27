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Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin sorunları ve çözüm yollarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:53
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin sorunları ve çözüm yollarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda bu yıl 3 bin 850 öğrencinin mevsimlik tarım göçünden etkilendiği belirtildi.


Viranşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri katıldı.


Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları hakkında yapılan çalışmaların sonuçları hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu Başkanı Hatice Bulum, hazırladıkları faaliyet raporunu katılımcılara sundu.


İlkbaharda mevsimlik tarım işçisi ailelerin çalışmak amacı ile il içi ve il dışı göçe başladığını kaydeden Bulum, eğitim öğretim sezonu bitmeden ailelerin öğrenci olan çocuklarını alarak işe gittikleri belirtti. Yaz ayı boyunca da mevsimlik göçün devam ettiğini belirten Bulum, sonbaharda eğitim ve öğretim sezonunun başlamasına rağmen öğrencileri yaklaşık 2 ay eğitime geç başladıklarını tespit ettiklerini dile getirdi.


İlçe Kaymakamı Ömer Dereci ise, ilçenin yoğun olarak tarım göçü verdiğini belirterek, bu göçten en çok eğitim çağındaki öğrencilerin etkilendiğini ifade etti. İlkbaharla birlikte bu yıl ilçede ilkokul, ortaokul ve lise çağında 3 bin 850 öğrencinin eğitimlerini aksatarak mevsimlik işe gittiklerini tespit ettiklerini söyleyen Dereci, "Öğrencilerin aileleri ile birlikte daha çok Manisa, Konya, Ankara, Bursa, Malatya ve Yozgat illerine gittiklerini sınıf rehber öğretmenlerimizin takibi ile belirledik. Öğretmenlerimizin aileleri ikna çabaları sonucunda birçok öğrenci okullarımızın pansiyonlarına yerleştirildi. Buna rağmen 3 bin 850 öğrencinin aileleri ile mevsimlik işe gitmesinin önüne geçilemediğiniesefle görüyoruz" dedi.


Kurumlar arası koordinasyon önemli


Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümünde kurumlar arası koordinasyonun önemine değinin Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, " Mevsimlik tarım işçiliği sorunu sadece bir kurumu ilgilendiren bir sorun değildir. Tüm kurumlar yetki sahaları içinde soruna çözüm üretme konusunda aktif olmak zorundadır. Özellikle sorunun teşhisi ve soruna çözüm üretme konusunda ölçülebilir veriler çok önemli. Sürekli güncel ve işlenebilir verilerin kurumlar arasında paylaşılmasına olanak sağlayacak kurumsal bir koordinasyonu sağlayacağız. Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili toplantılarımızı da sıklaştıracağız" ifadelerini kullandı.


Çözüm istihdamda


Mevsimlik tarım işçiliğinin yegane çözüm yolunun istihdam alanı oluşturmak olduğunu belirten Dereci, Viranşehir’de istihdam alanı oluşturmak için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti. İstihdam başlığı altından iyi bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Dereci, istihdam ile birlikte başta eğitim sorunu olmak üzere bir çok alanda iyileşmelerin oluşacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:53
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