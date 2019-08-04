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Mevsimlik tarım işçilerine Kızılay’dan yardım

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aşırı yağan yağmur sonucu sel sularından etkilenen mevsimlik tarım işçilerine Fatsa Kızılay Şubesi sahip çıkarak onlara kalmaları için yaşam malzemeleri yardımı gerçekleştirdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:28
Mevsimlik tarım işçilerine Kızılay’dan yardım

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aşırı yağan yağmur sonucu sel sularından etkilenen mevsimlik tarım işçilerine Fatsa Kızılay Şubesi sahip çıkarak onlara kalmaları için yaşam malzemeleri yardımı gerçekleştirdi.


Tedbir amaçlı Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın talimatıyla ilçede bulunan bir okulun spor salonuna yerleştirilen mevsimlik tarım işçilerine yaşam malzemeleri Kızılay Fatsa Şubesi tarafından verildi.


Kızılay Fatsa Şube Başkanı Gökhan Hocaoğluyaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizde kısmi bir sel olayı yaşandı. Tedbir amaçlı kaldıkları yere çok yağmur yağdığı için ve getirdikleri malzemeler ıslanınca bizler de onlara yeni yaşam malzemeleri verdik. İlçedeki bir okulumuzun kapalı spor salonunda yağmurlu havalar geçinceye kadar barınacaklar. Her sıkıntı yaşayan kişilerin yanında varız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 22:28
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