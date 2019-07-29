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Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadından umutlu

Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya fındık hasadı için gelen binlerce mevsimlik tarım işçisi sezonun güzel geçmesini bekliyor - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Üyesi Soydan:- "İşçilerin büyük bir kısmı Ordu'ya gelerek kendileri için hazırlanan konaklama yerlerine yerleşmeye başladı"- İşçi Lütfü Arslan:- "Geçen sene fındık az olduğu için 15 gün çalışmıştık, bu sezon bir ay çalışmayı umut ediyoruz"- İşçi Kemal Durmuş:- "Cumhurbaşkanımız fındığın fiyatını açıkladı, üreticilerin yüzü güldü. İnşallah biz de işçiler olarak sezonun çok iyi geçeceğini bekliyoruz"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadından umutlu

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadının verimli geçmesini bekliyor.

"Yeşil altın" olarak bilinen fındığın hasadının yaklaşmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu'dan yola çıkan binlerce mevsimlik işçi Ordu'ya geldi.

Hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği tarafından Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurmaya başladı. İlçelerdeki alanlar, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başlarken, işçiler ağustos ayının ilk haftasında başlayacak fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Öte yandan, Altınordu ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanında işçiler için mescit, banyo ve tuvalet ile çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Valilik, herhangi bir sorun yaşanmaması için işçilerin konakladığı bölgenin su ve elektrik ihtiyacını gideriyor.

İşçilerden Lütfü Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan Ordu'ya 50 kişilik ekiple geldiklerini söyledi.

Geçen sezona göre bu sezon fındığın daha çok olduğunu öğrendiklerini kaydeden Arslan, "Geçen sene fındık az olduğu için 15 gün çalışmıştık, bu sezon bir ay çalışmayı umut ediyoruz. Buradaki insanların anlatmasına göre fındık rekoltesi yüksek. İnşallah bu durum bize de yarayacak. Sezondan umutluyuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıkladığını anımsatan Arslan, "İnşallah sezon hem üreticiler adına hem de işçiler adına çok güzel geçer." dedi.

Adıyaman'dan gelen Kemal Durmuş ise 5 kişilik bir aileyle birlikte Ordu'ya fındık toplamaya geldiklerini, kendileri için hazırlanan konaklama merkezinden memnun olduklarını dile getirdi.

Güzel bir fındık hasat sezonu beklediklerini kaydeden Durmuş, "Allah izin verirse bir ay kadar burada kalarak güzel bir sezon geçirerek ardından da memlekete döneceğiz." ifadesini kullandı.

Fındığın hem bölge halkı hem de işçiler için önemli olduğuna değinen Durmuş, "Cumhurbaşkanımız da fındığın fiyatını açıkladı. Üreticilerin yüzü güldü. İnşallah biz de işçiler olarak sezonun çok iyi geçeceğini bekliyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfalı işçi Sevgi Dursun da ailesiyle Ordu'ya geldiğini kaydederek, "Aynı zamanda lise son sınıf öğrencisiyim. Fındık hasadına ben de bu sezon ilk defa geldim. Fındık toplayarak aile bütçeme katkı sunmak istiyorum." dedi.

Mehmet Canpolatlı ise Ordu'ya 4 aileyle birlikte fındık toplamaya geldiklerini aktararak, sezonun güzel geçeceğini beklediklerini söyledi.

Orhan Kuzu da Ordu'ya büyük umutlarla geldiklerini belirterek, "Buraya para kazanmak için geldik. Kurban Bayramı'nı da burada geçireceğiz. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur ve buraya gelen bütün işçilerin yüzü güler." değerlendirmesinde bulundu.

- Rekolte yüksek olunca işçi sayısı da arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise bu sezon fındıkta yüksek rekolte nedeniyle bölgeye gelen işçi sayısının da arttığına dikkati çekti.

Soydan, bu sezon başta Ordu olmak üzere bölgeye 15 binin üzerinde tarım işçisinin gelmesini beklediklerini belirterek, "İşçilerin büyük bir kısmı Ordu'ya gelerek kendileri için hazırlanan konaklama yerlerine yerleşmeye başladı." dedi.

İşçilerin tamamına yakınının bu sezon rahatlıkla iş bulabileceğini aktaran Soydan, tüm tarım işçilerine güzel bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Öte yandan, Ordu Valiliğince fındık toplama ücretleri kişi başı günlük 86 lira olarak belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
  1. Doğu ve Güneydoğu
  2. Fındık hasadı
  3. Konaklama
  4. mevsimlik tarım işçisi
  5. Ordu

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