0553 313 94 23

"Mevsimlik işçilerin sigortası işsizlik fonundan ödensin" talebi

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu:- "Mevsimlik işçilerimizin iş akdinin askıya alındığı sürede sigorta primlerinin işsizlik fonundan ödenmesi talebimizi açıkça dile getirdik"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:45
"Mevsimlik işçilerin sigortası işsizlik fonundan ödensin" talebi

RİZE (AA) - Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili "Mevsimlik işçilerimizin iş akdinin askıya alındığı sürede sigorta primlerinin işsizlik fonundan ödenmesi talebimizi açıkça dile getirdik." dedi.

Hançeroğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 200 bin çalışanı ilgilendiren bir kamu çerçeve protokolü üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Sözleşmenin ÇAYKUR işçisini yakından ilgilendirdiğine değinen Hançeroğlu, maddelerin bir bölümünün gerekli kuruldan geçmesi halinde başarılı bir protokole imza atacakları düşüncesini dile getirdi.

İlk kez Hak-İş Konfederasyonu tarafından bir protokol hazırlayıp ilgili bakanlığa sunduklarını aktaran Hançeroğlu, yapılan görüşmelerin büyük bölümünde ÇAYKUR işçisinin ele alındığını kaydetti.

Bölgede 6 ay çalıştığı para ile 12 ay boyunca ailesini geçindirmek zorunda olan, sigorta primini kendi yatıran 10 bine yakın mevsimlik işçi olduğuna dikkati çeken Hançeroğlu, "Biz bu işçilerimizin sorunlarını çözmek istiyoruz." diye konuştu.

Mevsimlik işçilerin sigorta sorununun çözümüne öncelik verilmesi gerektiğine işaret eden Hançeroğlu, "Mevsimlik işçilerimizin iş akdinin askıya alındığı sürede sigorta primlerinin işsizlik fonundan ödenmesi talebimizi açıkça dile getirdik. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Hak İş'in kongresine katıldı. Orada sorunlarımızı, taleplerimizi kendisine ilettik. Kendisi bu konularda bizden rapor talep etti. Biz de bu çalışmaları kendisine ileteceğiz. Bölgemizdeki batıya göçü önlemek için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Mevsimlik işçilerimizin sorunlarını bu raporda dile getirdik." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR ile de bir toplu iş sözleşmesi süreci yürütüldüğünün altını çizen Hançeroğlu, şöyle devam etti:

"İki aylık sürecimiz 15 Temmuz'da doluyor. Şu ana kadar birçok maddede anlaşma sağladık. İmzalandıktan sonra maddeleri paylaşacağız. İşçi için can alıcı maddeler de bu sözleşmede yer alacak. Kalan bölüm kamu çerçeve protokolünden çıkacak olan ücretle ilgili. Bu konuda da masaya oturmaya devam edeceğiz. Salı gününe kadar uyuşmazlık tutanağımız tutulacak. Anlaştığımız maddelerde anlaşacağız. Diğerleri tutanakta yer alacak. Konuşmak istemediğimiz ama gerekirse de konuşmaktan çekinmeyeceğimiz aşamalar vardır. Biz buradan hem bölge insanı olarak hem üretici olarak siyasilerimizin, işverenlerimizin ve sivil toplum örgütlerinin toplu iş sözleşmesinde gerekli katkıları vereceklerine inanıyorum. Bu sözleşmeden enflasyonun üzerinde çalışanları rahatlatacak nefes aldıracak bir farka ulaşacağımızı düşünüyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:45
  1. Kamu kesimi toplu sözleşme görüşmesi
  2. Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu
  3. Rİze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Şevli’den Bakan Koca’ya ziyaret
    1. Rektör Şevli’den Bakan Koca’ya ziyaret
    2. Pendik'te araca saldırı iddianamesi..
    3. Yeni doğan bebeklerde ’çarpık ayak’..
    4. Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik..
    5. Başkan Büyükkılıç, Terminal Katlı..
    6. Dijital medya yükselişte, geleneksel..
    7. Kukla tiyatrosu çocuklarla Marka..
    8. Şehit ve gazi Mehmetçik çocuklarından..
    9. Vali Öksüz, milli sporcuları makamında..
    10. Büyüksimitci, “Türkiye Cumhuriyeti’ni..
    11. Başkan Sekmen, Pasinler’de muhtarlarla..
    12. İngiltere, Brexit sonrası karbon..
    13. Şekerli içeceklerle ile kanser..
    14. Çin’in dış ticaretine "Tarife" darbesi
    15. Kayseri Hokey takımı 2.Lige..
    16. CarrefourSA'dan 26 yıllık deneyimle..
    17. Cemal öğretmenin ölümü eğitim..
    18. AB'den Türkiye itirafı: Engellemeye..
    19. Büyükşehir’in yaz kursları devam ediyor
    20. TOKİ dar gelirli başvuru 2019
    21. Yine Cumhuriyet, yine rezalet!..
    22. Erdemli Belediyesi çalışanların göz..
    23. Sosyal çalışma programı katılımcıları..
    24. PODY Başkanı Atmaca: "Ajans, sektöre..
    25. EÜ’de 15 Temmuz anması
    26. "Kendimi Türk hissediyorum ve burada..
    27. 15 Temmuz şehidinin ailesinden Rektör..
    28. Dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
    29. Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
    30. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S-400..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!