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Mevsimlik işçilerin sıcakta çapa mesaisi

Güneydoğu’dan Muş’a gelerek çapa yapan mevsimlik işçiler, sıcak havada ekmeklerini kazanıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:46
Mevsimlik işçilerin sıcakta çapa mesaisi

Güneydoğu’dan Muş’a gelerek çapa yapan mevsimlik işçiler, sıcak havada ekmeklerini kazanıyor.


Diyarbakır’dan Muş’a gelen 40 aile, merkeze bağlı Şenoba köyüne çadır kurarak tarlalarda çapa işi yapmaya başladı. Sabah erken saatlerde işbaşı yapan mevsimlik işçiler, bunaltıcı sıcakta şeker pancarı çapası gerçekleştiriyor. Çapa işçiliği için 300 kişi olarak Muş’a geldiğini ifade eden Süleyman Turan, “Çapa yapmak için geldik. Buraya 40 aile 300 kişi geldik. Sabah 06.30’da kalkıp akşam 17.00’de işi bitiriyoruz. 40 günden fazla burada kalıyoruz” dedi.


Çapa işçilerinden Rojda Koç da Diyarbakır’dan Muş’a çapa yapmak için geldiklerini söyledi. Koç, “Günlük 60 TL’ye çalışıyoruz. Sıcakta çalışmak bizim için gerçekten çok zor. Burada çadırda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.


İş olması durumunda yaklaşık 40 gün civarında Muş’ta kalabileceklerini ifade eden Sanayi Koç ise “Nerede iş çıkarsa oraya gidiyoruz. Bahar ayı ile birlikte Muş’a geliyoruz. Buradan sonra Malatya’ya ya da fındık için Adapazarı’na gidiyoruz. Muş’ta şeker pancarı çapası yapıyoruz. 40 aile olarak buraya geldik, 300 kişiye yakınız. 5-6 ay devamlı dışarıdayız. İş bittikten sonra memlekete dönüp evlerimize yerleşiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:46
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