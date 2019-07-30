Mevsimlik işçilere ait biçerdöver yandı Kayseri’nin Talas ilçesinde mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver yandı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kuruköprü yolu üzerinde bulunan tarlada mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver, nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından biçerdöverdeki yangın kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı.

Biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.