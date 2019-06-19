Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaz mevsiminde çalışmak için Bursa’ya gelen 420 mevsimlik işçiyi ve çocuklarını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesinin Çeltikçi ve Menteşe köylerinde çadırları ziyaret etti. Ekipler, çadırlarda kalan mevsimlik işçiler ve çocuklarıyla görüştü. Ekserisi doğu illerinden Bursa’ya çalışmak için gelen 420 mevsimlik işçiye yapılan ziyarette, çocukların güvenlik, sağlık ve kişisel gelişimleri ile öz saygı ve öz güven duygularının gelişimi açısından aile ortamında huzur ve güven içerisinde yetişmeleri üzerinde duruldu. Çocukların özel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğu anlatıldı. Çocuklara jandarmadan nasıl yardım isteneceği, jandarma ile nasıl iletişim kurulacağı, acil yardım servisi telefon numaralarının neler olduğu, jandarmanın acil yardım hizmeti de sunduğu gibi konularda bilgi verildi. 100 kadar çocuğa Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çikolata gibi hediyeler dağıtıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma teşkilatı olarak sorumluluk bölgemizde bulunan mevsimlik işçilerin durumları görev yetki ve sorumluluklarımız kapsamında yakinen takip edilmektedir" denildi.