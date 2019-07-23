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Mevsimlik işçi çocuklarının drone ile tanışması

Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:39
Mevsimlik işçi çocuklarının drone ile tanışması

Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı.


Şanlıurfa’dan gelerek Eskişehir’de tarlalarda çalışan ailelerin çocukları gün boyu kaldıkları çadırların çevresinde oyunlar oynuyor. Sayıları yüze ulaşan çocukların çadır bölgesine gelen drone ile tanışma görüntüleri eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Hayatlarında ilk defa drone gören çocukların bazıları ’uçak geldi’ diye sevinirken, bazılarının da korkarak kaçması drone kamerası tarafından kayıt altına alındı. Bir süre sonra hava aracına alışan çocuklar el sallayarak yakalamaya çalışması ise çevrede bulunan ailelerinin gülmesine sebep oldu. Ardından tek tek drone’u inceleyen çocuklar, merak ettikleri tüm soruları operatöre sorarak bilgi aldı.


İlk defa drone gören çocuklardan 14 yaşındaki İsmail Demirdağ, “Ben ve arkadaşlarım ilk defa gördük. İlk kez görüyoruz. Drone video ve resim çekiyor. İlk kez gördüğümüz için biraz korktuk” dedi.



“Droneyi ilk görünce korktuk”


İlk önce korktuklarını belirten 13 yaşındaki Mehmet Demirdağ isimli çocuk ise duygularını şu şekilde dile getirdi: ”İlk önce çadırları gördük. Droneden önce korktuk ama sonra alıştık. Drone uçunca koşmaya başladık.”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:39
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