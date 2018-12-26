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Mevsimin ilk karıyla banyo yaptı

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:37
Mevsimin ilk karıyla banyo yaptı

AKSARAY (AA) - Mevsimin ilk karının yağdığı Aksaray'da yaşayan Sami Yüksel, kar banyosu yaptı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan kar, özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Çocuklar parklarda ve sokak aralarında kar topu oynadı.

61 yaşındaki Sami Yüksel, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte Tacin Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda kar banyosu yaptı.

Bir süre kar üzerinde spor yapan Yüksel, daha sonra üzerini giyinerek kan banyosunu sonlandırdı.

Sami Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın hem doğaya, hem insana önemli faydaları olduğunu söyledi.

Her yıl kar banyosu yaptığını ifade eden Yüksel, "Her gün soğuk su ile duş alırım. Spor yaparım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:37
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