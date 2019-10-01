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Mevlüt Erdinç'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler: Femerbahçe kadar büyük değil

2009-2012 yılları arasında PSG'nin internet sitesine özel bir röportaj veren, Fenerbahçe'nin forveti Mevlüt Erdinç, Şampiyonlar Ligi maçında bu akşam PSG ile karşılaşacak Galatasaray ile takımı Fenerbahçe arasında kıyastayarak, "Galatasaray, Fenerbahçe kadar büyük değil" dedi.

01 Ekim 2019 Salı 13:28
Mevlüt Erdinç'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler: Femerbahçe kadar büyük değil

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mevlüt Erdinç, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği PSG'nin internet sitesine özel bir röportaj verdi. Mevlüt, Şampiyonlar Ligi maçında bu akşam PSG ile karşılaşacak Galatasaray ile takımı Fenerbahçe arasında kıyas yaptı.

PSG'nin çocukken tuttuğu ve halen de tutmaya devam ettiği takım olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Bu kulübü seviyorum. İstanbul'da sizleri ziyaret etmek büyük bir mutluluk. Küçükken PSG forması giymeyi hayal ediyordum. Bu şansı da yakaladım. Paris'le anlaşmadan önce birkaç kulüp beni istemişti. Fakat benim için PSG'den başkası yoktu. O forma, o renkler." ifadelerini kullandı.

Unutamadığı anısı

Parc des Princes'taki Marsilya maçlarıyla ilgili iyi anıları olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Mutlaka kazanmamız gereken maçlar oluyordu. Taraftarların baskısını hissediyorduk. Bu maçlar onlar için çok önemliydi. 2-1'lik bir galibiyette attığım bir golü hatırlıyorum. O gün gol atacağımı biliyordum. Çok konsantre olmuştum. Formamın altında "Paris büyüleyici" yazılı bir tişört bile vardı. Golü taraftarlarla kutlamıştım. Ama Parc des Princes'teki her maç benim için özeldi. The Parc özel bir kulübün özel bir stadı. Hayatımın en harika zamanları." ifadelerini kullandı.

'G.Saray, F.Bahçe kadar büyük değil'

PSG'nin bu akşam karşılaşacağı Galatasaray'ı da değerlendiren Mevlüt, "Galatasaray'ın Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama Fenerbahçe kadar değil. Türk futbolu çok gelişti. İyi bir lig, statları yeni. Harika bir maç olacağını düşünüyorum çünkü iki takım da kazanmak isteyecek. Harika oyunculara sahipler ama PSG'nin şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iyi iç saha atmosferiyle biliniyor.Fakat PSG bunun üstesinden gelecektir. İlk 11 ve yedeklerde çok iyi oyuncuları var. Atmosferden etkilenmezler." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:28
  1. İstanbul
  2. Mevlüt Erdinç
  3. Paris Saint-Germain
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray

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