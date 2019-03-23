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Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece, Çatalca ve Beykoz'un mahallelerine imar müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İSKİ’nin Büyükçekmece, Çatalca ve Beykoz’daki su havzalarıyla ilgili arıtma tesisi ve atık su alt yapı çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Bu sayede “Havza Koruma Planları” hazırlanarak yıllardır imar beklenen bu mahallelerin önünde hiçbir engel kalmadığı müjdesini verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli onayların da alındığını ifade eden Uysal, “1 Nisan’dan sonra imarın önü açık” dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 08:58
Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece, Çatalca ve Beykoz'un mahallelerine imar müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ın girişimleriyle İSKİ tarafından Büyükçekmece, Çatalca ve Beykoz’un su havzalarıyla ilgili arıtma tesisi ve atık su alt yapı çalışmalarının tamamlandı. Böylece Büyükçekmece’de; Ulus, Hürriyet ve Ahmediye, Çatalca’da; Bahşayiş, Beykoz’da ise Çavuşbaşı Mahalle’lerinin uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunu çözüme kavuştu.

UYSAL: “1 NİSAN’DAN SONRA İMAR PLANLARINI YAPACAĞIZ”

Vatandaşların yıllardır beklediği müjdeli haberi Tepecik Meydanı’ndaki halk buluşmasında açıklayan Uysal, “AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ve bölge milletvekilimiz Mehmet Muş’un da desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nda imzalanması gereken dosyalar geçen hafta itibariyle tamamlandı. 1 Nisan’dan sonra imarın önü artık açık. 1/1000’lik ve 1/5000’lik bütün planları yapacağız. Önümüzdeki süreçte bu mahallerin imar planlarını inşallah yapacağız” dedi.

ÇEVRE YATIRIMLARIYLA DOĞAL DENGE KORUMA ALTINA ALINDI

İBB ve İSKİ; Büyükçekmece Havzası (Büyükçekmece-Çatalca) ve Beykoz sınırları içinde yer alan Elmalı Havzası’nda sürdürdüğü dev çevre koruma yatırımlarını tamamladı. Dev atık su toplama tünelleri, şebeke hatları, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri ve dere ıslahlarından oluşan çevre koruma yatırımları ile Büyükçekmece, Çatalca ve Elmalı Havzaları da güvence altına alındı. Söz konusu yatırımların tamamlanmasının ardından Büyükçekmece ve Elmalı Barajlarının su kalitesinin korunmasına yönelik olarak “Havza Koruma Planları” hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ve İTÜ NOVA ile birlikte hazırlanan çalışmada; bölgenin topografyası, fiziki durumu, yer altı yapısı, bitki örtüsü, sosyo-ekonomik durumu ve mevcut yerleşmeler dikkate alındı. Böylece Havza Koruma Planları’nın hazırlanması sayesinde;

- Büyükçekmece’de; Ulus, Hürriyet ve Ahmediye

- Çatalca’da; Bahşayiş

- Beykoz’da ise Çavuşbaşı Mahalleleri, uzun yıllardır beklediği imara kavuşmuş olacak.

İBB kuruluşu İSKİ’nin çevre yatırımları ve Havza Koruma Planları’nı hazırlanması sonucunda imar sorunu çözülen mahallerde yapılan yeni düzenlemeler şöyle;

- Tepecik Mevki Ulus ve Hürriyet Mahalleleri’nin (Tepecik Alt Havzası) Planlama ve İmar Sorunu çözüme kavuşturuldu. Daha önce göl mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında kalan ve hiçbir yapılaşma izni bulunmayan Ulus ve Hürriyet Mahallerinin Tepecik-Çatalca yolunun batısında kalan kısımlarına imar hakkı getirildi.



- Ahmediye ve Bahşayiş Mahalleleri planlama ve imar sorunu çözüldü. Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kalması nedeniyle, hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyen Ahmediye ve Bahşayiş mahallelerinin yerleşik alanları içinde mevcut kırsal doku özelliklerini bozmayacak şekilde planlama ve imar imkanı getirildi.

- Tepecik, Ahmediye ve Bahyşayiş bölgelerinde zati ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde (bir ailenin asgari geçimini sağlayabilecek miktarda) hayvancılık faaliyetine izin verildi.

- Bölgedeki lojistik faaliyetler sebebiyle uzun süredir ihtiyaç olan Tır Parkı sorunu Tepecik-Ahmediye bölgesinde çözüme kavuşturuldu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 08:58
  1. Muş
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
  3. İSKİ

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