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Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesinin 96’ncı yılı anısına düzenlenen geceye katıldı

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşmasıkapsamında, yüz binlerce insanın hayatını değiştiren "ZorunluNüfus Mübadelesi"nin 96.

22 Şubat 2019 Cuma 09:19
Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesinin 96’ncı yılı anısına düzenlenen geceye katıldı

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşmasıkapsamında, yüz binlerce insanın hayatını değiştiren "ZorunluNüfus Mübadelesi"nin 96. yılı anısına Lozan Mübadele Derneği tarafından özel bir program gerçekleştirdi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti BüyükçekmeceBelediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Mübadelenin 96’ncı yılı sebebiyle Büyükçekmece’de düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Lozan Mübadele Derneği tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Uysal’ın yanı sıra Lozan Mübadele DerneğiBaşkanı Şule Kocaman, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.


’’Her zaman birbirimizle gurur duyduk’’


Mübadillerin hayat hikayelerini bildiklerini ve o dönemde yaşanansıkıntıları çözmek adına ve o insanları Türkiye’ye getirme


adına mücadele verildiğini ifade eden Başkan Mevlüt Uysal: “Geçmişimize baktığımız zaman aynı aileden, aynı akrabadan...


Osmanlı dağıldıktan sonra da yine devletine ve Anadolu’ya sahipçıkmışız” diye konuştu.


31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Büyükçekmece halkının kendisineBelediyeBaşkanlığı görevi vermesi halinde, Mübadele anısına özel birpark yapacaklarını açıklayan Başkan Uysal, yine belediye olarak vatandaşların rahatlıkla o bölgeleri gezip ziyaret etmeleri için turlar düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.


’’Atalarımızın doğduğu yere hep beraber gitmek istiyoruz’’


Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman’ın, “Atalarımızın doğduğu yere hep beraber gitmek istiyoruz” şeklindeki isteğine Başkan Uysal, şöyle karşılık verdi: “Geçmişte Başakşehir’de yaşayan muhacir vatandaşlarımızı her yıl 1 otobüsle memleketlerine götürüyorduk. Şimdi de burada 15 Mart’ta bir otobüsümüz gidiyor. Dışişleri BakanımızMevlüt Çavuşoğlu da Alanyalı. O da mübadillerin akrabası. Buradan giden Rum vatandaşları, Avrupa Birliği pasaportu taşıdıkları için buraya rahat gelebiliyorsa, ‘bizde gidebilir miyiz?’ şeklinde bir girişim yapılabilir. Ben yapılabileceğini düşünüyorum. Atina’da Rumların kurduğu ‘Alaiye Mahallesi’ var. Onlar da zaman zaman gelir Alanya’yı ziyaret ederler. Ülkemizegelen mübadillerin de gidip, atalarının doğduğu yerleri görmeleriadına girişimde bulunulabilir. Ben başkanımızın söylediği şeyleri Dışişleri Bakanımıza ileteceğim.”


Program sonunda Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman,Başkan Mevlüt Uysal’a teşekkür ederek günün anısına plakettakdim etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:19
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