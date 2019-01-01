0553 313 94 23

Mevlüt Uysal, yeni yıla Büyükçekmece'de girdi!

Devlet Hastahanesi’nde sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret edip yeni yıllarını tebrik eden Uysal, daha sonra itfaiye teşkilatına ziyarette bulunarak vazife başındaki kahraman itfaiye personellerinin yeni yılını kutladı.

01 Ocak 2019 Salı 13:21
Mevlüt Uysal, yeni yıla Büyükçekmece'de girdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yeni yıl öncesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne ve İstanbul İtfaiyesi Mimar Sinan İtfaiye İstasyonu’na ziyaretlerde bulundu.

HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

Başkan Uysal’ın yeni yıl öncesi ziyaretlerinin ilk durağı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi oldu. Hastane yetkilileri ve tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik eden Uysal, daha sonra hastaları tek tek ziyaret etti. Çocuk Kliniği’nde muayene edilen çocuklarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavi gören vatandaşları odalarında ziyaret edip doktorlardan bilgi aldı. Koa hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Emekli Matematik Öğretmeni Abdullah Haktan Kaçmaz, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hainleri ıslah etsin. Ziyaretinizden de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum” dedi. Henüz 1 aylık olan Sümeyye bebeğe hayırlı ve sağlıklı bir ömür dileyerek günün anısına hediye takdim etti. Halep’ten gelerek Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailenin 7 yaşındaki çocuğu Muhammed Dehlun’a geçmiş olsun dileklerini iletip oyuncak hediye etti. Refakatçilerin de yeni yılını kutlayarak çiçek takdim etti.

UYSAL: “YENİ YILDA HUZUR, BARIŞ VE MUTLULUK HAKİM OLSUN”

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Uysal, “Vatandaşlarımız yeni yıla sorunsuz bir şekilde kavuşsun diye fedakarlık yapanlar var. Emniyet teşkilatımız, sağlık çalışanlarımız, itfaiye, zabıta başta olmak üzere ilgili birimlerdeki personellerimiz vatandaşlarımıza hizmet için teyakkuzdalar. Biz de yeni yıla saatler kala hastalarımızı ve sağlık personellerimizi ziyaret edelim istedik. Yeni yılda tüm vatandaşlarımız için Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Hastalara şifa, yaralara merhem olmak için gece gündüz çalışan sağlık personellerimize görevlerinde başarılar temenni ediyorum. İnşallah yeni yıl, ülkemiz ve dünyamız adına huzurun, barışın ve mutluluğun hakim olduğu bir yıl olur” dedi.

UYSAL: “İTFAİYE PERSONELLERİMİZE MUVAFFAKİYET DİLİYORUM”

Başkan Uysal hastane ziyaretinin ardından İstanbul İtfaiyesi Mimar Sinan İstasyonu’na geçti. Vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başında bulunan itfaiye personelleriyle biraraya geldi. Özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı tebriklerini ileten Uysal şunları söyledi; “İstanbul İtfaiyesi, dünyayla kıyasladığımız zaman ilk sıralarda yer alıyor. Gerek sahip olduğu teknik ekipmanlar gerek her biri kendi alanında uzman personelleriyle olaylara hızlıca müdahale etmesi sayesinde yüksek başarı çıtasını koruyor. Mimar Sinan İtfaiye İstasyonu’muz 350 bin nüfusa sahip bölgede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek için görev başında. İstanbul genelinde 365 gün 7/24 esasına bağlı olarak çalışan itfaiye personellerimize yeni yılda daha az iş düşmesini temenni ediyorum. İş başa düştüğünde de en iyisini yapacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Mimar Sinan İstasyonu Anı Defteri’ni imzalayan Uysal, hayırlı görevler dileyerek itfaiye personellerinin yeni yılını tebrik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:21
  1. İstanbul
  2. Mevlüt Uysal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH'dan, Suriye'de sel mağduru ailelere yardım
    1. İHH'dan, Suriye'de sel mağduru..
    2. Yeni yıla iki defa girdiler! THY'nin 5..
    3. İsrail zulmü: Önce ateş açtı, sonra..
    4. Ankara'da soba külü yangına neden oldu
    5. Şereflikoçhisar AK Parti belediye..
    6. İsrail 2 Filistinli balıkçıyı..
    7. TFF'den amatör maç kararı
    8. Çin’de üç cami "yasa dışı eğitim"..
    9. Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
    10. Nallıhan AK Parti belediye başkan..
    11. Husilerden BM'nin "yardımların..
    12. Çin zulmü had safhada!
    13. Er geç başına geleceği belliydi! Hem..
    14. AK Parti Haymana belediye başkan adayı..
    15. Otomobilin çarpması sonucu nehre düşen..
    16. İslâm coğrafyası 2018’de de ağladı!..
    17. Eşeğin Yahudilerle imtihanı!
    18. Kuzey Kore'den ABD açıklaması: Hazırız
    19. TYB ödülleri sahipleri belli oldu
    20. Mevlüt Uysal, yeni yıla..
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz