Mevlüt Uysal, yeni yıla Büyükçekmece'de girdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yeni yıl öncesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne ve İstanbul İtfaiyesi Mimar Sinan İtfaiye İstasyonu’na ziyaretlerde bulundu.

HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLEDİ



Başkan Uysal’ın yeni yıl öncesi ziyaretlerinin ilk durağı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi oldu. Hastane yetkilileri ve tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik eden Uysal, daha sonra hastaları tek tek ziyaret etti. Çocuk Kliniği’nde muayene edilen çocuklarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavi gören vatandaşları odalarında ziyaret edip doktorlardan bilgi aldı. Koa hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Emekli Matematik Öğretmeni Abdullah Haktan Kaçmaz, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hainleri ıslah etsin. Ziyaretinizden de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum” dedi. Henüz 1 aylık olan Sümeyye bebeğe hayırlı ve sağlıklı bir ömür dileyerek günün anısına hediye takdim etti. Halep’ten gelerek Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailenin 7 yaşındaki çocuğu Muhammed Dehlun’a geçmiş olsun dileklerini iletip oyuncak hediye etti. Refakatçilerin de yeni yılını kutlayarak çiçek takdim etti.

UYSAL: “YENİ YILDA HUZUR, BARIŞ VE MUTLULUK HAKİM OLSUN”



Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Uysal, “Vatandaşlarımız yeni yıla sorunsuz bir şekilde kavuşsun diye fedakarlık yapanlar var. Emniyet teşkilatımız, sağlık çalışanlarımız, itfaiye, zabıta başta olmak üzere ilgili birimlerdeki personellerimiz vatandaşlarımıza hizmet için teyakkuzdalar. Biz de yeni yıla saatler kala hastalarımızı ve sağlık personellerimizi ziyaret edelim istedik. Yeni yılda tüm vatandaşlarımız için Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Hastalara şifa, yaralara merhem olmak için gece gündüz çalışan sağlık personellerimize görevlerinde başarılar temenni ediyorum. İnşallah yeni yıl, ülkemiz ve dünyamız adına huzurun, barışın ve mutluluğun hakim olduğu bir yıl olur” dedi.

UYSAL: “İTFAİYE PERSONELLERİMİZE MUVAFFAKİYET DİLİYORUM”



Başkan Uysal hastane ziyaretinin ardından İstanbul İtfaiyesi Mimar Sinan İstasyonu’na geçti. Vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başında bulunan itfaiye personelleriyle biraraya geldi. Özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı tebriklerini ileten Uysal şunları söyledi; “İstanbul İtfaiyesi, dünyayla kıyasladığımız zaman ilk sıralarda yer alıyor. Gerek sahip olduğu teknik ekipmanlar gerek her biri kendi alanında uzman personelleriyle olaylara hızlıca müdahale etmesi sayesinde yüksek başarı çıtasını koruyor. Mimar Sinan İtfaiye İstasyonu’muz 350 bin nüfusa sahip bölgede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek için görev başında. İstanbul genelinde 365 gün 7/24 esasına bağlı olarak çalışan itfaiye personellerimize yeni yılda daha az iş düşmesini temenni ediyorum. İş başa düştüğünde de en iyisini yapacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Mimar Sinan İstasyonu Anı Defteri’ni imzalayan Uysal, hayırlı görevler dileyerek itfaiye personellerinin yeni yılını tebrik etti.