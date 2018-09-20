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Mevlüt Uysal, Muharrem ayı ve Aşure Günü mesajı yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı yayınlayarak, “Aşure Günü; paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günüdür.. İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün tüm İstanbullulara huzur ve bereket getirmesini dilerim” dedi. İBB, Aşure Günü dolayısıyla İstanbul’un 14 ilçesinde aşure dağıtımı gerçekleştiriyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:38
Mevlüt Uysal, Muharrem ayı ve Aşure Günü mesajı yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği yaşatıyor. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Uysal, “Aşure Günü; paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günüdür.. İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün tüm İstanbullulara huzur ve bereket getirmesini dilerim” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelenekselleşen Aşure dağıtımını bu yıl İstanbul’un 14 ilçesinde ve çeşitli merkezlerde gerçekleştiriyor. İBB Lojistik Destek Merkezi’nin mutfağında özenle hazırlanan aşureler İstanbulluların hem damaklarına hem de gönüllerinde lezzet bırakıyor. İstanbul’un 14 ilçesinde meydanlarda vatandaşlara dağıtılacak aşureyi, 50 aşçı 2 günde özenle hazırladı.

Dev mutfaklarda ve üstün hijyenik koşullarda özenle hazırlanan 22 ton aşurenin hazırlanmasında buğdayından nohuduna, kayısısından üzümüne, fındığından şekerine kadar tam 12 ton malzeme kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleşen aşure dağıtımı 19 Eylül Çarşamba günü başladı. 22 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek aşure dağıtımı, Şişli, Ataşehir, Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Maltepe, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Avcılar, Kadıköy ve Adalar ilçelerinde İBB Mobil Büfeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Teknofest Alanı ve Cemal Reşit Rey Konser Alan ile çeşitli ilçelerdeki İBB Beyaz Masa Noktaları’nda vatandaşlar aşure ikramı yapılacak.

Aşure Dağıtım Tarihleri ve Yerleri:

19 Eylül 2018: Şişli, Ataşehir, Büyükçekmece - Cemal Reşit Rey Konser Alanı (Dağıtımı yapıldı)

20 Eylül 2018: Kartal, Beşiktaş, Maltepe, Çatalca

21 Eylül 2018: Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer

22 Eylül 2018: Avcılar, Kadıköy, Adalar, Bakırköy, Teknofest Alanı

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:38
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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