Mevlüt Uysal: Mahmutbey-Mecidiyeköy Hattı bu yılın son çeyreğinde seferlerine başlayacak

Hattın geçeceği ilçelerin belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen sürüş öncesi gazetecileri bilgilendiren Uysal, “Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı, 18 kilometre uzunluğunda 15 istasyon ile hizmet verecek. Son teknolojiyle donatılmış tam otomatik sürücüsüz araçlar ile vatandaşlarımıza hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sağlayacağız. İnşallah bu hattımızı bu yılın son çeyreğinde, Kabataş-Beşiktaş hattını ise 2020 yılı içerisinde vatandaşlarımızın istifadesine açacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve tamamladığında Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olacak Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hattın 1. etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda “Araç Sürüş Testi”, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal tarafından gerçekleştirildi. Tekstilkent/Giyimkent İstasyonu’nda gerçekleştirilen test sürüşüne; İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Cumhur İttifakı-AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Cumhur İttifakı-AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım, Cumhur İttifakı-MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, İBB Genel Sekreter Yardımcıları, İBB Daire Başkanları, İBB iştirakleri Genel Müdür’leri ve yüklenici firma temsilcileri de katıldı.

UYSAL: “18 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 15 İSTASYON İLE HİZMET VERECEĞİZ”



Araç sürüş testi öncesi gazetecileri bilgilendiren Uysal, “Bugün itibariyle Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda araç test sürüşlerine başlanmıştır. Test sürüşleri öncelikle manuel sistem ile yapılacak. Ardından sürücüsüz test sürüşlerine başlanacak. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı, 18 kilometre uzunluğunda 15 istasyon ile hizmet verecek. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl hizmete açılan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’nın ardından İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ise ilk sürücüsüz metro hattı olacak. Son teknolojiyle donatılmış tam otomatik sürücüsüz araçlar ile vatandaşlarımıza hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti vereceğiz. İnşallah bu hattımızı, bu yılın son çeyreğinde vatandaşların hizmetine açacağız” dedi.

UYSAL: “HATTIN TAMAMI AÇILDIĞINDA 8 İLÇE METRO İLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK”



Hattın devamı niteliğindeki Kabataş-Beşiktaş Metro Hattı’nda ise arkeolojik çalışmaların sürdüğünü belirten Uysal, “Buradaki çalışmalar da inşallah 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Hattın tamamı toplam 24,5 kilometre uzunluğa sahip olacak. 19 adet istasyon ile Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlanacak. Bu ilçeler aynı zamanda İstanbul’un en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler olduğu için trafikteki araç yükü hafifleyecek, konforlu ve hızlı ulaşım sağlanacak. 4 istasyonda otopark alanları bulunacak. Hat ile saatte tek yönde 70 bin yolcu, günde ise 1 milyon yolcu taşınabilecek” diye konuştu.

UYSAL: “RAYLI SİSTEM ÇALIŞMALARINDA DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ”



İstanbul’un, dünyada en fazla raylı sistem inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şehir olduğunu vurgulayan Uysal, “İstanbul genelinde hizmet veren raylı sistem uzunluğu 231 kilometreye ulaştı. Toplam 222 kilometrelik raylı sistem hattında ise çalışmalar devam ediyor. Bu özelliğiyle İstanbul, dünyada aynı anda raylı sistem çalışmalarının devam ettiği şehirler arasında birinci sırada. İstanbul’a 2023 sonrasında toplam 1.100 kilometre uzunluğunda metro hattını hizmete açmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Raylı sistemlerle İstanbul’un kara, deniz ve hava taşımacılığını birbiriyle entegre ediyoruz. Projelerimizi yaparken hızlı ve konforlu ulaşıma önem verdiğimiz gibi çevre dostu olmasına da özen gösteriyoruz. Özellikle ulaşımda büyük projelerin mimarı ve aynı zamanda İBB Başkan Adayımız olan Binali Yıldırım beyin göreve seçilmesiyle İstanbul’un ulaşım projeleri tüm hızıyla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

HATTIN TAMAMINDA HİZMET VERECEK İSTASYONLAR;



➢ Mahmutbey

➢ Göztepe Mahallesi

➢ Yüzyıl-Oruç Reis

➢ Tekstilkent-Giyimkent

➢ Karadeniz Mahallesi

➢ Yeni Mahalle

➢ Kazım Karabekir

➢ Yeşilpınar

➢ Veysel Karani-Akşemsettin

➢ Çırçır Mahallesi

➢ Alibeyköy

➢ Nurtepe

➢ Kağıthane

➢ Çağlayan

➢ Mecidiyeköy

➢ Fulya

➢ Yıldız

➢ Beşiktaş

➢ Kabataş

HATTIN ENTEGRE OLACAĞI HATLAR ŞÖYLE;



➢ (F1) Kabataş-Taksim Füniküler Hattı İle Kabataş İstasyonunda,

➢ (M2) Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İle Mecidiyeköy İstasyonunda,

➢ (M3) Bakırköy İdo-Kirazlı-Kayaşehir Metro Hattı İle Mahmutbey İstasyonunda,

➢ (M11) Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı İle Kağıthane İstasyonunda,

➢ (T1) Eminönü-Kabataş Tramvay Hattı İle Kabataş İstasyonunda,

➢ (T4) Topkapı-Sultançiftliği Tramvay Hattı İle Karadeniz Mahallesi İstasyonunda,

➢ (T5) Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İle Alibeyköy İstasyonunda,

➢ Metrobüs İle Mecidiyeköy İstasyonunda,

➢ Deniz Yolu Ulaşımı İle Kabataş ve Beşiktaş İstasyonlarında

YOLCULUK SÜRELERİ;

➢ Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 Dakika

➢ Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 Dakika

➢ Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 Dakika

➢ Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 Dakika

➢ Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 Dakika

➢ Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 Dakika

➢ Mahmutbey-Yenikapı 39,5 Dakika

➢ Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 Dak.

➢ Mahmutbey-Üsküdar 44,5 Dakika

➢ Mahmutbey-Kadıköy 52 Dakika

➢ Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 Dakika