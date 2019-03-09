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Mevlüt Uysal: "Kızılordu Korosu konseri spor salonunda değil kültür merkezinde olmalıydı”

Rus Kızılordu Korosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Büyükçekmece’de sahne aldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:18
Mevlüt Uysal: "Kızılordu Korosu konseri spor salonunda değil kültür merkezinde olmalıydı”

Rus Kızılordu Korosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Büyükçekmece’de sahne aldı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Bu konser Büyükçekmece’nin Avrupa Yakası’nda kültür merkezi olması için bir adım olacak. Kızılordu Korosu’nun konseri böyle bir spor salonunda olmamalıydı. Bir kültür merkezinde olmalıydı. Bunu sizin vereceğiniz destekle yapacağız" dedi.


Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda sahne aldı. Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük ordu korosu olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Koro, Türk seyircilere sürpriz yaparak İstiklal Marşı’nın yanı sıra Sevdan Olmasa, Mehter Marşı ve Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Çanakkale Türküsü sırasında yansıtılan sinevizyonda yer alan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntüleri salondan büyük alkış aldı. Konser sonunda Kızılordu Korosu dakikalarca ayakta alkışlandı.


Konser öncesi bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Bu konser Büyükçekmece’nin Avrupa Yakası’nda kültür merkezi olması için bir adım olacak” dedi.


Uysal, 2019’un Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, “Kızılordu Korosu, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin davetlisi olarak 3 gün boyunca İstanbul’da konser verecek. Kızılordu Korosu dünyadaki en önemli müzik topluluklarından bir tanesi. Türkiye’de verdikleri her konserlerin biletleri günler öncesinden biterdi. Bu sefer de öyle oldu. Halka açık olan iki konserin ilkini Büyükçekmece’de diğerini de Ataşehir’de olacak şekilde planladık. Biletli konserler de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verilecek” dedi.



“Bu konser kültür merkezinde olmalıydı”


Başkan Uysal, “Kültür sanat etkinliklerinde Büyükçekmece, Avrupa Yakası’nın merkezi olmasını istiyoruz. Kızılordu Korosu’nun verdiği konser Büyükçekmece’nin kültür sanat merkezi olması konusunda bir adım olur inşallah. Kızılordu Korosu’nun konseri böyle bir spor salonunda olmamalıydı. Bir kültür merkezinde olmalıydı. İnşallah Kızılordu Korosu Büyükçekmece’ye bir daha gelirse ona yakışır bir kültür merkezinde konser verir. Bunu sizin vereceğiniz destekle yapacağız” ifadelerini kullandı.


Konser bitiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal koro şefleri ve solistlere çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:18
  1. konser
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