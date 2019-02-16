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Mevlüt Uysal: "Kızıl Ordu Orkestrası’nı Büyükçekmece’ye getireceğiz"

Gençlerle buluşan ve seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerden bahseden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: ”Büyükçekmece değişecekse gençler ile değişecek, Kızıl Ordu Orkestrası’nı ilerleyen günlerde Büyükçekmece’ye getireceğiz" dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:24
Mevlüt Uysal: "Kızıl Ordu Orkestrası’nı Büyükçekmece’ye getireceğiz"

Gençlerle buluşan ve seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerden bahseden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: ”Büyükçekmece değişecekse gençler ile değişecek, Kızıl Ordu Orkestrası’nı ilerleyen günlerde Büyükçekmece’ye getireceğiz" dedi.


31 Mart Yerel Seçimler öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, esnafları ziyaret etti. Ardından kıraathanelerde vatandaşlarla buluşan Başkan Uysal, buradan da Kars-Iğdır ve Ardahanlılar Derneği’ni ziyaret etti. Akşam ise AK Parti Gençlik Kolları ile buluşan Mevlüt Uysal, burada yoğun ilgiyle karşılandı. Önümüzdeki hafta Büyükçekmece’de yapılması planlanan projelerin tanıtım toplantısı hakkında bilgi verdi. Dünyaca ünlü Rus Kızıl Ordu Korusu’nu Büyükçekmece’ye getireceğini gençler ile paylaştı. Büyükçekmece’nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu söyleyen Uysal, “Büyükçekmece değişecekse gençler ile değişecek”diye konuştu.



“Gençlere pozitif ayrımcılık”


AK Parti BüyükçekmeceGençlik Kolları tarafından organize edilen ‘Gençlik Buluşması’nda gençler ile bir araya gelen Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildiği taktirde gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacağını söyledi. Gençlerin kendisine yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Uysal, “Belediyecilikte iki tane pozitif ayrımcılık yapacağız, ilki gençlerimize diğeri de spora. İkisi de gençleri ilgilendiriyor. Dolayısıyla gençlerde bunu duyunca ve Büyükçekmece’de de gençler için yapılan şeylerin az olması sebebiyle hatta hiç olmayınca gençlerimizde ilgi gösteriyor. 31 Mart’ta burada bize görev verildiğinde Büyükçekmece’nin gençleri herhangi bir aktivitede Büyükçekmece’nin dışına çıkmadan burada her istediklerini bulabilecekler. Tam tersine de Büyükçekmece’ye çevre illerden de faaliyette bulunmak isteyen gençler akın edecek. Yaptığı işlerde başarılı olan birilerini görürseniz, gençliğinde bu işe başladıklarını göreceksiniz. Bakın Cumhurbaşkanımıza, bakın Bakanlarımıza, işlerinde başarılı olan insanlara, hepsi gençlik kollarında başladı bu işlere. Şu anda birçok genç başka şeyler ile uğraşırken, siz geldiniz ve ‘Gelecekte Büyükçekmece nasıl olacak?’ onun merakıyla buradasınız. Büyükçekmece değişecekse sizlerle değişecek” diye konuştu.



“Kızıl Ordu Orkestrasını Büyükçekmece’ye getireceğiz”


Önümüzdeki hafta Büyükçekmece ile ilgili projelerin tanıtımını yapacaklarını açıklayan Başkan Uysal, “Önümüzdeki hafta Büyükçekmece’ye dair projelerimizi açıklayacağız. Kızıl Ordu Orkestrası’nı ilerleyen günlerde Büyükçekmece’ye getireceğiz. 2009 yılında Başakşehir’de Belediye Başkanı olduktan sonra ilçe belediyelerin yapmış olduğu en güzel, en mükemmel kültür merkezini açarken Londra Filarmoni Orkestrasını getirmiştik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:24
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