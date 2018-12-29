Mevlüt Uysal kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı kim? Mevlüt Uysal kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Ak parti’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. Büyükçekmece belediye başkanı adayı olarak Mevlüt Uysal 2019 mahalli idareler seçiminde aday gösterildi.

Mevlüt Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alanya’da tamamladı. 1988’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar avukatlık yapan Mevlüt Uysal, bir yandan da aktif olarak siyasi, sosyal ve kültürel çalışmalarda bulundu. AK Parti’nin kuruluş sürecinde yer alarak 2001 yılında AK Parti Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı oldu.

2009 yılının Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanlığını kazandı. İlk dönemindeki projeleri ve başarılı hizmetleriyle, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. İkinci kez Başakşehir Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti. 28 Eylül 2017’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında yapılan oylama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Mevlüt Uysal, evli ve dört çocuk babasıdır.