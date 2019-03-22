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Mevlüt Uysal:” Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek projeler yapacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor.

22 Mart 2019 Cuma 09:44
Mevlüt Uysal:” Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek projeler yapacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Roman vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, “Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek projeler yapacağız. Bunu sizlerle beraber yapacağız” dedi.



Uysal, sabah saatlerinde başladığı yoğun seçim maratonuna, akşam da Roman Buluşması ile sürdürdü. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki buluşmaya çok sayıda Roman vatandaş ile birlikte AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile meclis üyesi adayları katıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada Başkan Uysal havai fişek ve meşalelerle karşılandı. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından program açık hava konseri ile devam etti.



Roman Buluşmasında konuşan Uysal, bazı çevreler tarafından Roman vatandaşların kafasını karıştırmak için söylentilerin çıkarıldığını ve bu söylentilerin doğru olmadığını belirterek Türkiye’ye örnek olacağını söylediği kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi. Roman vatandaşların istekleri doğrultusunda hareket edeceklerini vurgulayan Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hazırladığımız proje ile siz Roman vatandaşlarımızın yaşadığı burada, istediğiniz şekilde evler yapacağımızı daha önce söyledik. Ama burada sizlerin kafasını karıştırmak için bazıları bir şeyler söylemiş. Sizler direkt benden duyduğunuza inanın, başka şeylere inanmayın. Ben İBB Başkanı olarak şu talimatı vermiştim; Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde Roman vatandaşlarımızın oturduğu yere ne kadar daire sığıyorsa hepsi onların olacak. Büyükşehir bir şey almayacak buradan. Burada kaç kişi varsa onlara bölüştürülecek. Yani buradan çıkan dairelerin hepsi size ait olacak. Siz ev şekli olarak neyi tercih ederseniz o şekilde olacak. Burada tapusu olmayanlara da ev vereceğiz. Size sahip çıkana sizin sahip çıktığınızı biliyorum. Size 25 yıldır sahip çıkmayana da sahip çıkmayacağınızı biliyorum. Ama önce Mimar Sinan’dan siz Romanların yaşadığı yerden başlayarak Türkiye’ye örnek bir proje yapacağız. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Birlikte Büyükçekmecemize ve kültürümüze sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:44
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