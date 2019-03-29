Mevlüt Uysal: "Kentsel dönüşüm isteyen herkese gereken yardımı yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “İl Buluşmaları” programları ile Sivaslı, Çorumlu ve Samsunlu vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükçekmece’de 25 yıldır hizmet eksikliği olduğunu söyleyen Uysal, "Kim kentsel dönüşüm yapmak isterse her türlü yardımı yaptığımız gibi para yardımı da yapacağız. Gerekirse belediyede bir şirket kurar sizleri müteahhitlere ezdirmeyiz” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını Büyükçekmece’de sürdüren İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yoğun programına ara vermeden devam ediyor. Hemşehri dernekleriyle birlikte gerçekleştirilen “İl Buluşmaları” programlarında Sivaslı, Çorumlu ve Samsunlu vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, yoğun ilgiyle karşılandı. Büyükçekmece projelerini anlatarak yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Başkan Uysal’a AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de eşlik etti.

"Sizleri müteahhitlere ezdirmeyiz"

Büyükçekmecelilerin kentsel dönüşüm isteği olduğunu belirten Uysal, “Ben Büyükşehir’de bütçenin yüzde 5’ini yani 2018’de 1 milyar Türk Lirası, 2019’da 1 milyar TL olmak üzere toplam 2 milyar TL kentsel dönüşüm için ayırmıştım. Büyükçekmece’de göreve geldiğimiz zaman Büyükçekmece Belediyesinin de kanunen bütçesinin yüzde 10’a kadar kentsel dönüşüme ayırma hakkı var. Büyükçekmece Belediyesinin bütçesi 400 milyon TL. Bunun 40 milyonunu kentsel dönüşüme ayırma imkanı var. Kim kentsel dönüşüm yapmak isterse her türlü yardımı yaptığımız gibi para yardımı da yapacağız. Gerekirse belediyede bir şirket kurar sizleri müteahhitlere ezdirmeyiz” dedi.

"Kimin kimi cezalandıracağını göreceğiz"

Büyükçekmece’deki hizmet kalitesinin İstanbul standartlarının altında olduğunu vurgulayan Uysal, “Türkoba Mahallesi’ndeki Çorumlular Derneği ziyaretimde bir vatandaşımız, ‘Başkanım burada bizim çocuklarımız okula giderken iki çift ayakkabı kullanır. Bir çift ayakkabısını yolda giderken çamurlu yollarda, diğer ayakkabılarını da okula varınca okul kirlenmesin diye temiz ayakkabılarını giyiyor’ dedi. Maalesef burası Büyükçekmece, İstanbul’da böyle başka bir mahalle yok. Çakmaklı ve Karaağaç mahallelerinin de bir farkı yok. Tepecikliler diyor ki ‘Biz oy vermediğimiz için cezalandırılıyoruz’. Ama hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile birlikte Dizdariye mahallesindeydik oralarda da esnaf ve mahalleleri ziyaret ettik. Oradaki esnafta dedi ki ‘sayın bakanım burası öyle perişan ki kışın yağmur yağdığı zaman kanalizasyon geri teper perişan oluruz, yazın kokudan duramayız’ dedi. Çünkü yağmur suyu kanalları yok. Bunun için bazı mahallelerimiz demesin ki biz oy verdiğimiz için cezalandırılıyoruz. Oy verenleri de cezalandırıyor bu belediye başkanı. Bu hafta sonu da Büyükçekmece halkı gereğini yapacak inşallah. Kimin kimi cezalandırdığını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Samsun İl Buluşması” programında, Büyükçekmece Meclis Üyesi Adayı Erol Ar, Başkan Mevlüt Uysal’a ve eski Bakan Akif Çağatay Kılıç’a Samsunspor atkısı hediye etti.