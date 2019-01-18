0553 313 94 23

Mevlüt Uysal, karne mesajını Büyükçekmece'den verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, karne sevinci yaşayan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diledi, iyi bir yarı yıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

18 Ocak 2019 Cuma 20:23
Mevlüt Uysal, karne mesajını Büyükçekmece'den verdi

Sabah, Büyükçekmece muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Uysal, Cuma namazını Büyükçekmece Merkez Camii'nde kılmasının ardından Nutuk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Cuma Namazı sonrası Camii cemaatiyle hasbihal eden Başkan Uysal, daha sonra esnafa hayırlı işler ziyaretinde bulunarak Büyükçekmece’ye dair beklenti ve önerileri dinledi. Büyükçekmece halkının büyük sevgi gösterdiği Uysal, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Uysal programına Büyükçekmece mahalle muhtarlarıyla sabah kahvaltısında buluşarak başladı. Muhtarların şikayet, istek ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Uysal, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildiğinde ilçeye yapacağı yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Yaklaşık üç saat süren kahvaltılı toplantının ardından Başkan Uysal Büyükçekmece Merkez Camii'nde Cuma Namazı kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde bulunan çay ocağını ziyaret eden Uysal, vatandaşlarla uzun süre sohbet edip sorunlarını dinledi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Kendisini takip eden gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Uysal, "Bugün okullarımız yarı yıl tatiline girdi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize ve velililerimize iyi bir yarı yıl tatili diliyorum. Artık seçim atmosferine giriyoruz. Bu kapsamda, bugün Büyükçekmece Merkez Camisi'nin etrafındaki esnaf kardeşlerimize selam verelim dedik. Büyükçekmece, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Nutuk Caddesi'ndeki esnaflara ziyarette bulundu. Esnafın istek ve şikayetlerini dinleyen Uysal hem esnaflara hem vatandaşlara karanfil dağıttı. Caddeyi başından sonuna kadar yürüyerek gezen Uysal, vatandaşlarla sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN UYSAL’DAN GAZETECİLERE JEST

Nutuk Caddesi üzerinde yöresel tatlara ev sahipliği yapan bir dükkânda Hatay dürümü, başka bir dükkânda da kaşarlı Adana böreğinin tadına bakan Başkan Uysal, kendisini takip eden gazetecilere de börek ikram etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:23
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Adana
  4. Mevlüt Uysal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Uysal, karne mesajını Büyükçekmece'den verdi
    1. Mevlüt Uysal, karne mesajını..
    2. İran Dışişleri Bakanı, Bolton'u..
    3. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı..
    4. Anneler de karne alacak! Anne Karnesi..
    5. Sakinlerinin 'Esencılıs' olarak..
    6. Manisa'da iki otomobil çapıştı: 9 yaralı
    7. Marslı filmi sinemalarda! Marslı filmi..
    8. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    9. ÖSYM'den e-YDS adaylarına "saat" uyarısı
    10. Türkiye ile Rusya anlaştı! Yakın..
    11. Safranbolu tarihine restorasyon!
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    13. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır
    14. GÜNCELLEME 3 - Cesedi bulunan kadının..
    15. "Hibe hayvan" dolandırıcılığında 16..
    16. Karnedeki zayıf öğrencinin değil tüm..
    17. Ali Koç: Rabbim bizi imtihan ediyor
    18. Yunanistan Müslümanları oyalıyor! Tam..
    19. İBB’nin çocuk meclisi tatil gezi..
    20. Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak