Mevlüt Uysal, İstanbulkart'ta 'Yetersiz bakiye' uyarısını sona erdiren sistemi tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB İstanbulkart Mobil Uygulaması’nı basına tanıttı. İBB Saraçhane binasında gerçekleşen tanıtım töreninde İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları ve uygulamayı yapan İBB iştiraki BELBİM AŞ’nin yöneticileri ve bürokratlar ile basın mensupları de yer aldı.

Toplu ulaşımda zaman kaybını ve kontör yükleme kuyruklarını önleyecek Mobil İstanbulkart Uygulaması sayesinde bankaların mobil uygulamalarından banka kartı veya kredi kartı ile İstanbulkart’a bakiye yüklenebilecek. Bir karta 5 ayrı İstanbulkart tanımlanabilecek ve her yerden yükleme yapılabilecek. Uygulama ile İstanbulkart’a aylık mavi kart (abonman) da yüklenebilecek. Üniversite öğrencilerinin başka şehirdeki velileri, kendi mobil uygulamasına çocuğunun İstanbulkart’ını tanıtarak yükleme yapabilecek.

Basın mensuplarını Mobil İstanbulkart Uygulaması hakkında bilgilendiren İBB Başkanı Mevlüt Uysal, tamamen özgün, yerli ve milli bir mobil uygulamayı daha tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Mobil İstanbulkart Uygulaması’nın çağdaş belediyeciliğin ve akıllı şehir uygulamalarının en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

İstanbul’da tek bilet sistemi ile bütün ulaşım ücretlerinin İstanbulkart üzerinden ödendiğini hatırlatan Mevlüt Uysal, İstanbul’da 16 milyon civarında İstanbulkart sahibi olduğunu ve yıllık 3,5 milyar lira ödeme hareketi bulunduğunu ifade etti.

3,5 MİLYON ÖĞRENCİ “YETERSİZ BAKİYE” İLE KARŞILAŞMAYACAK

İstanbulkart’ın temelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında belediye başkanı olmasının ardından Akbil sistemini kurmasıyla atıldığını aktaran Uysal, “Bugün, İstanbulkart’a bakiye yükleme sistemi olan Mobil Uygulama ile yüklemeyi cebe indirmiş ve otomatik hale getrmiş durumdayız. Tamamen yerli ve milli olan Mobil İstanbulkart Uygulaması kişiye özel kapalı devre bir sistem olduğu için herhangi bir riski de yok” diye konuştu.

Kart yüklemesinde yaşanan ciddi zaman kaybı ve kuyruklar önleneceğini de hatırlatan Uysal, “Artık İstanbul’daki 16 milyon İstanbulkat kullanıcısı ve 3,5 milyona yakın öğrenci, kuyrukta beklemeden, mesai mefhumunu gözetmeden elektronik bankacılık ile İstanbulkart’a otomatik yükleme yapabilecek. Ayrıca, öğrencilerimiz parası bittiğinde memleketten gelecek parayı beklemeyecek. İnşallah İstanbullular artık toplu ulaşım araçlarında yetersiz bakiye anonsuyla karşılaşmayacaklar” ifadelerini kullandı.

11 BANKA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İstanbulkart Mobil Uygulaması için şu ana kadar Vakıfbank, Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Şekerbank ve İş Bankası olmak üzere toplam 10 bankayla anlaşma sağlandığını belirten Uysal, Garanti Bankası’nın da bu hafta içinde sisteme dahil olacağını söyledi. İleride bütün bankaların bu sisteme dahil olacağını tahmin ettiğini belirten Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İSTANBULLULAR HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Mobil Uygulama üzerinden İstanbulkart’a bir defada 100 lira yüklenebildiğini, 3 kez yükleme yapılarak 300 lira yüklenebileceğini anlatan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İnşallah bu mobil uygulama ile İstanbullulara çok büyük bir kolaylık sağlayacağız. İstanbullular her şeyin en iyisine layık. Ulaşım ödemesinde de dünyada nadir görülebilen tek kart ve otomatik mobil uygulama sistemimiz var. Dünyada örnek olabilecek bir çalışma bu. İBB olarak dünyada örnek uygulamalara devam edeceğiz. İştirakimiz BELBİM AŞ’ye ’e teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli yazılım geliştirmeye devam ediyorlar. BELBİM’in yeni çalışmasıyla bir müddet sonra telefonu İstanbulkart olarak kullanabileceğiz. Belediyemizin diğer uygulamalarını da telefonuyla ödeme yapabilecek. İnşallah İBB bundan sonra da dünyada ilk olan uygulamalara devam edecek.”

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, konuşmasının ardından BELBİM AŞ Genel Müdürü Ahmet AK ile birlikte Mobil İstanbulkartUygulaması’nın nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gösterdi.

İSTANBULKART MOBİL UYGULAMASI NASIL ÇALIŞACAK?

Mobil uygulama sayesinde, akıllı telefonlardan İstanbulkart'a para yüklenebilecek, bakiye kontrolü vb. İşlemler yapılabilecek. Androıd ve Ios cihazlara uygulama indirilecek.

İstanbulkart Mobil Uygulaması, üzerinden, kart üzerinde yer alan numara ile kartlarını tek seferlik tanıtacaklar. Android kullanıcıları; bankaların debit (banka kartı) veya kredi kartıyla oluşturdukları yükleme talimatlarını, kartı telefonun arkasına tutarak NFC teknolojisi ile İstanbulkart’a anında aktarabilecekler.

Ios kullanıcıları ise; yükleme talimatını, Biletmatiklerden veya akıllı duraklarda bulunan yükleme noktalarından, (top up) kartlarını dokundurarak gerçekleştirebilecekler. Akıllı durak (top up) 461 noktada, Biletmatik 980 noktada bulunuyor.

Ayrıca, ATM'lerden de İstanbulkarta ödeme talimatı verilebilecek. Şuanda tüm deniz bank ATM'lerinden ödeme talimatı verilebiliyor. 1 hafta sonra Vakıfbank’tan da verilebilecek.