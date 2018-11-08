Mevlüt Uysal: İstanbul'da ulaşım için teknolojik yatırımlar yapıyoruz

TRANSIST 11. İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde başladı. 10 Kasım’a kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde devam edecek kongre ve fuarın açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Birleşik Krallık (İngiltere) Transport Systems Catapult İşletme İnovasyon Direktörü Dr. Yolande Herbath ile İBB Bürokratları, akademisyenler, sektör temsilcileri de yer aldı.

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle insanların şehirlerde toplanması nedeniyle, ulaşım çok daha önemli hale geldiğini söyledi. İstanbul’un Asya ve Avrupa kıtası arasında Gebze’den Silivri’ye kadar 100 kilometre uzunluğunda 15-20 kilometre genişliğinde bir alanı kapsadığına dikkat çeken Başkan Mevlüt Uysal, daimi nüfusu 15 milyonu aşan şehrin, geçici misafirleriyle 18-20 milyonluk bir şehir olduğunu hatırlattı.

Mevlüt Uysal, “Ancak, İstanbul’da ulaşımda problemlerimiz olmakla birlikte, son yıllarda yapılan yatırımlarla ulaşımda ciddi mesafeler kat edildi. İstanbul’da ulaşım adına kafa yoruyor ve gereken teknolojik yatırımları yapıyoruz. Ulaşım Yönetim Merkezi olarak planladığımız birimimizde bütün araçlarını, trafiğin durumunu merkezi sistemden görerek yönlendirdiğimiz bir merkezimiz var. Yaptığımız yatırımlar ve yönlendirme çalışmalarımız sayesinde İstanbul’un trafiğinde yüzde 17’lik bir rahatlama oldu” diye konuştu.

Geçmişte yol yapmanın, toplu ulaşım götürmenin sorunu büyük ölçüde çözdüğünü, günümüzde ise bunların yetmediğini dile getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Günümüzde ulaşımla ilgili teknolojik çözümler bulmak ve ulaşım araçları arasında entegrasyonu sağlamak çok daha önemli. Geçmişte teknolojiler insana bağımlı olarak gelişiyordu. Şimdi nesneler birbiriyle internet üzerinden iletişim kurup insanları yönlendirir hale geldi. Örneğin geçmişte trafik ışıkları önceden belirlenen süre kadar yanıp sönerken, akıllı teknolojiler sayesinde yoldaki araç ve yaya trafiğinin hangi kavşaktan daha fazla geldiğini görüp trafiği ona göre yönlendiren akıllı sistemler trafiği oldukça rahatlatıyor.”

Ulaşım konusunda akademik çalışma yapan kurumlar ve yatırım yapan özel sektörle işbirliği içinde daha iyi noktalara gelineceğinin farkında olduklarının altını çizen Uysal, “İstanbul’daki ulaşım problemini sadece İBB olarak değil, devletimizin bütün kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket ederek çözüyoruz. Geçtiğimiz günlerde açtığımız İstanbul Havalimanı gibi yatırımlarla İstanbul ulaşımına en büyük katkıyı yine Hükümetimiz veriyor. Devletimizin yaptığı Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yatırımlar İstanbul trafiğini azaltan çok önemli yatırımlar” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen TRANSIST Kongre ve Fuarı’nın şehirlerdeki ulaşımın çözümüne ciddi katkılar sunduğunu dile getiren Uysal, “Bu yıl maliyet, kapasite, sıkışıklık ve transfer olmak üzere toplam 4 ayrı konu 2 gün boyunca ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Ulaşım konusuna emek harcayan kuruluşların katıldığı fuarda ise, son teknolojik ürünleri görme imkanımız olacak. İnanıyorum ki; bu kongre ve fuar İstanbul’un ulaşımına, vatandaşlarımızın daha rahat yaşamasına katkı sunacak. Ulaşım sisteminin entegrasyonu, nerede hangi araçların kullanılacağı, hangi aracın hangi kapasitede ve maliyette olduğu gibi konular, TRANSIST’te tartışılacak. Hızla gelişen teknoloji, yakın gelecekte hayatımızın her alanında olduğu gibi ulaşımda da çok daha fazla etkili hale gelecek. Yeni teknolojiler sayesinde insanlarımızın evinden işine, işinden evine daha güvenli, daha az sürede, daha az maliyetli ve daha konforlu erişimi sağlanmış olacak ” şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından ev sahibi İBB Başkanı Mevlüt Uysal; Bakan Mehmet Cahit Turan, Dr. Yolande Herbath, Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya ulaşım sektörüne katkılarından dolayı hediyeler ve İstanbulkart takdim etti. Cahit Turan ve Mevlüt Uysal ile beraberindekiler, daha sonra kurdele keserek İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı TRANSIST 2018’in açılışını gerçekleştirdi.

Turan ve Uysal, fuar alanını da gezerek, yeni ulaşım teknolojilerini inceledi. Fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ulaşım alanında hizmet veren ve teknolojileri üreten İETT, ŞEHİR HATLARI AŞ, METRO İSTANBUL, OTOBÜS AŞ, BELBİM, İSBAK, İSPARK, MEDYA AŞ ile HAVAİST ve İ-TAKSİ uygulamalarının stantları büyük ilgi görüyor.

İLBER ORTAYLI İSTANBUL’UN ULAŞIM TARİHİNİ ANLATACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı TRANSİST 2018 kapsamında, ulaşım sektöründe yeni ürün ve teknolojiler sergilenecek. Kongrede, ulusal ve uluslararası katılımcılar deneyim ve projelerini paylaşacak. Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı da “İstanbul’un Ulaşım Tarihi ve Günümüze Kadar Olan Yolculuğu” başlığıyla bir konuşma yapacak.

TRANSIST Kongre ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknolojilerin ve stratejilerin aktarılması, katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişinin sağlanması hedefleniyor.

TRANSIST, ulusal ve uluslararası alanda birçok belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bütünsel farkındalık yaratıyor. Denizyolu, karayolu ve demiryolu ulaşım modlarına ürün tedarik eden ve hizmet veren firmalar sektörün en büyük fuarı TRANSIST’te buluşuyor. TRANSIST 2018’e 20 ülkeden 10 bin katılımcı bekleniyor.