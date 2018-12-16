Mevlüt Uysal: İstanbul'a kazandırdığımız 5 yeni eser hayırlı olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenler’de yapımı tamamlanan Menderes Parkı Zemin Altı Otoparkı ve Pazar Yeri, Fevzi Çakmak Parkı, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Taş Cami ve Esenler Kentsel Dönüşüm Ofisi için toplu açılış töreni düzenlendi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçe belediye başkanları, yöneticiler, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.

ERDOĞAN: “ÇEVRECİLİK, BELEDİYECİLİK, HİZMET BİZİM İŞİMİZ”



Millet bahçeleriyle şehirlere yakışan hizmetlerin hayata geçirildiğini vurgulayan Erdoğan, “Bugün 5 yeni eseri hizmete açıyoruz. Bunlardan biri, sadece Esenler değil tüm İstanbul için önemli ve örnek bir proje olduğuna inandığım 15 Temmuz Millet Bahçesi'dir. Anneler, babalar, sizler de çocuklarınızla beraber o millet bahçesinde gezineceksiniz. Çevreci iktidar, çevreci belediye kimdir, bunu göreceksiniz. Çevrecilik, belediyecilik, hizmet bizim işimiz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Farkımız bu. Toplamda 240 bin metrekare alanda kurulan eserler, 15 Temmuz Millet Bahçesi. Bisiklet ve yürüyüş yolları, piknik alanları, açık hava etkinlik alanı, spor tesisleri, cami, millet kıraathanesi ve ikinci bahar kıraathanesinden oluşan külliyesi... Meyve, sebze, tıbbi bitki bahçeleri, çocuklara, gençlere, hanımlara yönelik tesisler, şifa ve gül bahçesiyle, biyolojik göletiyle ilçemize, şehrimize yakışan bir hizmet. Yatırım bedeli, 55 trilyon lira olan millet bahçemizi bugün resmen hizmete açıyoruz” dedi.

ERDOĞAN: “İSTANBUL’U 2053 VE 2071 VİZYONUMUZUN LOKOMOTİFİ YAPACAĞIZ”



İstanbul’u sadece 2023 Türkiye’sinin zirvesindeki yerini korumakla yetinmeyeceklerini belirten Erdoğan, “Yeni bir seçimin, yeni bir yol ayrımının önündeyiz. Biz diyoruz ki İstanbul'u sadece 2023 Türkiye'sinin zirvesindeki yerini güçlendirmekle kalmayacak 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da lokomotifi yapacağız. Bunun için kentsel dönüşümden millet bahçelerine, finans merkezinden kültürel varlığını korumaya kadar her alanda İstanbul'u çok daha ileri hizmetlere kavuşturmaya talibiz. Ey İstanbul, 31 Mart 2019 seçimlerinde, tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanmaya var mısın? Ey Esenler, önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK Parti diyerek ilçemizin şahlanışını sürdürmeye var mısın? Ey Türkiye, tevazu, samimiyet, gayretle, önce millet, önce memleket demeye var mısın?” diye konuştu.

UYSAL: “AMACIMIZ GÖNÜLLERİ FETHETMEK”



Esenler’e yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirten Uysal, “Ulaşım, kentsel dönüşüm, otopark ve pazar alanları, sosyal, kültürel ve spor donatı alanlarıyla Esenler’i kalkındırmaya, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul genelinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda aslolan gönül belediyeciliğidir. Hizmetlerimizle amacımız halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, refahını artırmak, gönülleri fethetmektir” dedi.

UYSAL: “MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”



Millet destek verdiği müddetçe hizmete devam edeceklerini söyleyen Uysal, “Esenler’e kazandırılan bu 5 yeni eserin yapımında emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bize bugüne kadar sizlere hizmet etme yetkisi, görevi verdiniz. Bizler bu görev bilinciyle en güzel hizmetleri İstanbul’a kazandırmaya gayret ettik. İnşallah, yine sizlerin desteğiyle hizmetlerimize kaldığımız yerden, ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÖKSU: “MİLLETİN ARAZİSİNİ MİLLETİN HİZMETİNE AÇTIK”



15 Temmuz Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Göksu, “15 Temmuz Millet Bahçemiz yaklaşık 240 bin metrekare büyüklüğe sahip. İçerisinde 12 farklı ünite var. Spor aktivite alanlarından millet kıraathanelerine, bisiklet yollarından gül bahçelerine kadar birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor. Burası eskiden askeri alandı. Askeri arazileri ranta açacaklar diyenlere, askeri arazileri milletin hizmetine sunduğumuz bu hizmetle en büyük cevabı verdik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Esenler’e kazandırılan 5 yeni eserin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Uysal ve protokol heyetinin katılımıyla yapıldı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek resmi açılış gerçekleştirildi. Daha sonra protokol heyeti 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni gezdi.