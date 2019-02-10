Mevlüt Uysal: İstanbul ayağa kalktı, Türkiye koşmaya devam edecek

İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı, Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım ile birlikte İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı.

Önce salon dışına kurulan dev çadırda 10 bini aşkın sandık başkanı ve partili ile bir araya gelen Başkan Mevlüt Uysal, daha sonra Sinan Erdem Salonu’nu dolduran 20 bin kişiye hitap etti.

Türkiye’nin ekonomik başkenti İstanbul’un dünyaya Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri çıkaran şehir olduğunu ifade eden Mevlüt Uysal, sandık görevlilerinin demokrasi davasının kahramanları olduğunu söyledi.

Mevlüt Uysal, “İnşallah 31 Mart’ta sandıkları sahip çıkarak bu başarıyı sizler kazanacaksınız. AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkacak sizlersiniz. 39 ilçedeki 31 bin 120 sandık başkanı burada. Birebir, seçmen seçmen her sandıkta çalışacaksınız” diye konuştu.

“Son 25 yılda Türkiye’de hizmet belediyeciliği anlayışıyla çok şeyler değişti. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Belediyecilik gönül işidir’ dedi. Artık İstanbul ve Türkiye’de gönül belediyeciliği başlıyor” ifadelerini kullanan Mevlüt Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İnşallah partimizin gençlik ve kadın kollarıyla beraber seçimden önce de kapı kapı halkımızla gönül köprüsü kuracaksınız. Her biriniz, liderimizin mahallelerdeki gönül elçilerisiniz. Gönül köprüleri kurulduğu zaman 31 Mart’ta AK Parti İstanbul’da yeniden tarih yazacak. İstanbul ayağa kalkarsa, Türkiye koşar. İstanbul ayağa kalktı, Türkiye bu seçimde de koşmaya devam edecek. Milletimizden yetki alarak hizmet için yolumuza devam edeceğiz.”