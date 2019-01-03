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Mevlüt Uysal: İSPARK bu yıl sonu 4 milyon TL kâr etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSPARK başta olmak üzere İBB şirketlerinin zarar ettiği yönündeki asılsız iddialara açıklık getirdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:27
Mevlüt Uysal: İSPARK bu yıl sonu 4 milyon TL kâr etti

Uysal, “İBB şirketlerinin yıl sonu itibariyle zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yıl sonu İSPARK’ın 4 milyon TL kârı var. Bu kâr da yeni otoparklar, bisiklet parkları gibi yatırımlarla İstanbullulara hizmet için kullanılıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünya çapında dereceye giren İBB sporcuları için düzenlenen ödül törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden “İBB şirketleri zarar ediyor” yönündeki asılsız iddialar hakkında açıklama yaptı.

UYSAL: “İBB ŞİRKETLERİ ZARAR ETMİYOR”

İBB şirketlerinin zarar etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığına vurgu yapan Uysal, “Şirketler son çeyrekte toplu ödeme yapar. İBB şirketlerinin yıl sonu itibariyle zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değil. İSPARK’ın da zarar ettiği yok. Bir şirketin kâr veya zarar oranı yıl sonunda belli olur. Yıl sonu rakamlarına baktığımız zaman nereye, ne kadar yatırım yapılmış, toplamda ne kadar ciro yapılmış bunlar gayet açık ve net. Bu yıl sonu itibariyle İSPARK’ın 4 milyon TL kârı var” dedi.

UYSAL: “YENİ OTOPARKLAR, BİSİKLET PARKLARI İSPARK TARAFINDAN YAPILIYOR”

İSPARK’ın aynı zamanda İstanbul genelinde yatırımlar yaptığına dikkat çeken Uysal, “İSPARK’ın elde ettiği kâr da yine İstanbullulara hizmet için kullanılıyor. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak kamu hizmeti için çalışıyoruz. İstanbul’da otopark sorununu çözmek için ilave otopark alanları oluşturuyoruz. İl genelinde yeni model, tam otomatik ve yarı otomatik otopark sistemlerine sahip modern otoparklar inşa ediyoruz. Bisiklet yollarını yaygınlaştırıyor, yeni bisiklet parkları kuruyoruz. Tüm bu yatırımlar İSPARK’ın bütçesinden karşılanıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:27
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