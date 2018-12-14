Mevlüt Uysal: İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı IOHS EXPO” Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı. Bu sene “Değişim+” temasıyla düzenlenen IOHS EXPO’nun açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Happiness Officer Kurucusu Paul Krısmer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, akademisyenler, STK ve özel sektör temsilcileri, çok sayıda işçi, öğrenci ve davetli katıldı.

UYSAL: “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLUMU DOĞRUDAN İLGİLENDİREN BİR MESELEDİR”



Açılış programında konuşan Uysal, “İş sağlığı ve güvenliği bir kültürdür. Bu kültürün bütün tarafları olarak olumlu manada geliştirilmesi, artı olacak şekilde değişimlerin devamlı sürdürülmesi hedefimizdir. Bu anlayışla IOHS EXPO’u organize ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği; işveren, idare, işçi ve o işten istifade edenler olarak 4 tarafı da yakından ilgilendiren bir konu. İşçilerin güvenini sağlamak kadar, yapılan işin güvenliğini, o işten istifade edecek olanların sağlığını da düşünmeliyiz. Bu konu tek taraflı ele alınamaz. 4 taraftan da kapsamlı olarak ele alınması gereken, toplumu doğrudan ilgilendiren bir meseledir. Bakanlık temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler, sendikalar, işverenler, işçiler dahil konunun ilgili tüm tarafları işbirliği yaparak “İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak için neler yapmalıyız?” sorusunun cevabını aramalıdır. İşte böylece “değişim+” yaşanabilecektir” dedi.

UYSAL: “İŞÇİ GÜVENLİĞİNDE SIKINTI VARSA, O İŞTE DE SIKINTI VARDIR”



İş sağlığı ve güvenliği konusunun her alanında kapsamlı çalışma yürütüldüğünü belirten Uysal, “İBB bünyesinde 80 bin üzerinde çalışanımız var. Kamu olarak İstanbul’da halkımızın, iş yeri sahiplerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve denetleme görevimiz var. Yani İBB olarak iş sağlığı ve güvenliğinin her tarafında varız. Bir iş yerinde çalışanların güvenliğinde sıkıntı varsa o işte de sıkıntı var demektir. İş sağlığı ve güvenliğinde biz insani boyutu öne çıkartmalıyız” diye konuştu.

YILMAZ: “İSG HİZMETLERİNİ DEVLET OLARAK DESTEKLİYORUZ”



İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde devletin firmalara destek verdiğini vurgulayan Yılmaz, “Önce insan diyen, insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı inşa etmek hepimizin en öncelikli sorumluluklarından biridir. Teknolojinin gelişmesiyle meslekler de değişmekte ve yenilenmektedir. İş kazalarını önlemek için dijital dönüşüm uygulamalarından faydalanıyoruz. Kendi tecrübemle biliyorum ki işverene yönelik idari para cezası veya muhtelif yaptırımlar ne yazık ki çözüm olmuyor. İş sağlığı ve güvenliğine dair bilincin gelişmesi sabır isteyen bir konu. Bu sürecin hızlanması, bilincin artması için ilkokul çağından başlamak suretiyle toplum genelinde İSG kültürünü yaygınlaştırmak için kapsamlı çalışma yürütüyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli sektörde hizmet sunan işyerlerinin İSG hizmetlerini devlet olarak destekliyoruz. 3 yıl boyunca sürekli iş göremezlik veya ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanmayan işyerlerine de destek uygulamasını başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

KRISMER: “KAĞIT ÜZERİNDEKİ BAŞARILI KURALLAR UYGULAMAYA DA KONULMALI”



İş sağlığı ve güvenli ile ilgili kuralların sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Krısmer, “Kağıt üzerinde gerçekten çok iyi, çok başarılı güvenlik programlarımız var. Ancak şirketlerin büyük bir çoğunluğunun, altına imza attıkları güvenlik programlarını uygulamada yeterince başarılı olduğunu söyleyemeyiz. İşçiler için hayati olan önlemlerin alınmasında başarılı bir uygulama ortaya koyan şirket sayısı da fazla değil. Bir projede; ihtiyaç olan malzemeler, personel sayısı, kar-zarar hesabı kadar işçilerin iş sağlığı ve güvenliği de konuşulmalı. Çalıştıkları kuruma büyük emek veren işçiler, işverenin kendi güvenliğini önemsediğini bilmeli ve buna güvenmeli. İnanın bu başarılırsa çalışanların performansları, işe bağlılığı ve kuruma saygısı artar” dedi.

IOHS EXPO FUARI AÇILDI



Açılış konuşmalarının ardından Başkan Uysal, konuşmacılar Paul Krısmer ve Furkan Yılmaz’a hediye takdim etti. Daha sonra protokol heyetinin de katılımıyla “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı IOHS EXPO” açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Başkan Uysal, beraberindeki heyet ve katılımcılar fuar alanını gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

Kongrenin öğleden sonraki Keynote programında Risk Management Solutions Kıdemli Ortağı Darren Sutton konuştu. Oturumların ilk panelinde “Hukuki Altyapı ve Denetimin İş Sağlığı ve Hukuki Güvenliği Uygulamalarına Yansımaları” ele alındı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Nazım Ekren, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanı İsmail Gültekin konuştu. Ardından “Gizli Küresel Salgın: Meslek Hastalıkları” konulu ikinci panel düzenlendi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi YENİSARUM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ünal, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, Del Rosario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leonardo Briceno Ayala, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Baş Danışmanı Catherine Brakenheilm konuşma gerçekleştirdi.

FUARA İLGİ YOĞUN



Fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü. İBB iştirakleri BİMTAŞ, UGETAM, İSTGÜVEN VE İSPER AŞ’nin yanı sıra 50 firma stant açtı. Firmalar; Kişisel Koruyucu Donanım, İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı, Yangın, Güvenlik, İş Makineleri, Periyodik Muayene, Ortam Ölçümleri gibi iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünlerini firmaların ve katılımcıların beğenisine sunuyor. Fuar ve kongreyi, 5 bini aşkın katılımcının ziyaret etmesi hedefleniyor.

KONGREDE YARIN:



Kongrenin ikinci gününde “Akıllı Üretim Çağında İş Ekipmanlarının Dönüşümleri, Kullanıcı Güvenliği ve Stratejiler” paneli düzenlenecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırcova, İSBAK Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gündoğan ve TÜV Austria Türk Endüstri Enerji Müdürü katılacak. İkinci panelde ise “Yerel Yönetimlerde Ve Kamuda İş Sağlığı Ve Güvenliği Çözümleri” konusu ele alınacak. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim İşsever, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Şenocak, ILO Ulusal Yönetişim ve Uyum Uzmanı Burcu Akça Hacıosmanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak konuşacak. Oturumların yanı sıra Çağrılı Salonlar ve Akademik Salon’da da programlar düzenlenecek.

3. GÜN “KRİSTAL BARET ÖDÜLLERİ” VERİLECEK



IOHS EXPO’nun üçüncü gününde ise “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini bulacak. İş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi uygulama örneklerine imza atan firmalara, 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda ödülleri takdim edilecek.

IOHS EXPO bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri kolayca öğrenebilmeniz için “IOHS EXPO” mobil uygulaması geliştirildi. Uygulamayı Google Play veya App Store’dan cep telefonunuza ücretsiz olarak indirerek etkinlikleri takip edebilirsiniz.