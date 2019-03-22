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Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar galip gelecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah Fatih Mahallesinde vatandaşlar ile kahvaltıda buluşup ardından mahalle esnafını gezerek karanfil dağıttı.

22 Mart 2019 Cuma 15:54
Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar galip gelecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah Fatih Mahallesinde vatandaşlar ile kahvaltıda buluşup ardından mahalle esnafını gezerek karanfil dağıttı. Tepecik’in imar sorununun çözüldüğünün müjdesini veren Uysal, “Yapmak için, hizmet için uğraşanlar galip gelecek" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah Fatih Mahallesinde vatandaşlar ile kahvaltıda buluşup ardından mahalle esnafını gezerek karanfil dağıttı. Cuma namazını Tepecik’te kılan Uysal, Cuma namazı sonrasında Tepecik halkına imar sorununun çözüldüğünün ve 1 Mayıstan itibaren hizmet geleceğinin müjdesini verdi. Cuma namazı sonrası Tepecik Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Mevlüt Uysal’ın konuşması sırasında o mevki’ide bulunan başka bir Partinin seçim arabasından gelen yüksek müzik sesi nedeniyle Uysal, müziğin 5 dakika kısılmasını istedi. Müzik sesinin kısılmasını bekleyen Uysal bu sırada,” Başkasına bir şey yaptırtmamak başarı olmamalı, yapmak başarı olmalı. İnşallah biz yaptıklarımızla övüneceğiz” dedi.



Tepecik Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Uysal, Tepecik’te İSKİ’nin mutlak koruma alanı olduğundan dolayı imar sorunu yaşandığını ancak yeniden düzenlemeye gidilerek, Tepecik’in imar sorununun ortadan kalktığının müjdesini verdi. Yerel seçimlerden sonra göreve geldiklerinde ilk işleri hizmet eksiği olan Tepecik’e belediye hizmetlerini getirmek olacağını söyleyen Uysal,” İSKİ’nin buradaki arıtma tesisi inşaatı bittikten sonra burada imarın önü açılmıştı. Ama yapılması gereken işler burada yapılmadı. Bakanlıktan da imzalanması gereken belgeler vardı. Geçen hafta itibariyle bu tamamlandı 1 Nisan’dan itibaren İnşallah imarın önü açık. Binlik ve 5 binlik bütün planları yapacağız. Önümüzdeki süreçte İnşallah biz buranın imarlarını yapacağız. Şu Tepecik’te bir şey yapmayanı, önümüzdeki dönemde de yaptırtmamak için uğraşanlara müsaade etmeyin. Mesele yaptırtmamak değil, mesele bir şey yapmak. İnşallah hep beraber yapacağız. İnşallah engellere rağmen köy olmaktan kurtarıp şehir yapacağız. 10 senedir bir şey yapmayanlar şu anda kalkıp bir şey yapılır da burası elimizden gider diye korkuyor. Üzüldüğümüz tabi yapmayanlar değil de yapmayanlara omuz verenler. Buna rağmen Tepecik halkı kararını verecek. İnşallah 1 Nisan’dan sonra Tepecik’teki bütün sorunlar aşılacak. Sorunları ortadan kaldıracağız. Dünya her zaman birileri yapmak için, birileri de engel olmak için uğraşır. Ama Yapmak için uğraşanlar hizmet için uğraşanlar galip gelecek. Biliyorsunuz İstanbul’a hizmet etti diye Sayın Cumhurbaşkanımız hapse bile konuldu. Kim galip geldi? Yapmak için uğraşanlar. Hizmet için uğraşanlar, halkın duasını alanlar galip geldi. Bu sefer de dua alanlar, hizmet edenler kazanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:54
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