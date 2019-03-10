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Mevlüt Uysal: “Halkalı-Gebze banliyö hattı Salı günü açılıyor”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi.

10 Mart 2019 Pazar 17:08
Mevlüt Uysal: “Halkalı-Gebze banliyö hattı Salı günü açılıyor”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada halka hitap eden Başkan Uysal, Halkalı-Gebze banliyö hattının Salı günü açılacağının müjdesini vererek, “Metrobüsten 100-150 bin yolcunun banliyö hattına kayma durumu var. Metrobüste rahatlama olacak. Biz de, metrobüsü Büyükçekmece’ye, Kumburgaz’a kadar uzatacağız” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yoğun olarak sürdürdüğü 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına sabahın erken saatlerinde Büyükçekmece’deki Güzelkent Hukukçular Sitesi’nde kahvaltı programıyla başladı. Site sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da katıldı.



Avrupa Yakası’nın merkezi Büyükçekmece olacak


İstanbul’un 15 milyonluk bir şehir olduğunu ve bundan dolayı da birden fazla merkezden oluşması gerektiğini vurgulayan Uysal şöyle devam etti: “Anadolu Yakası’nda 30-40 sene önce buralardan daha az değere sahip olan Pendik bölgesi, altyapı ulaşım hizmetlerini tamamlayarak Anadolu Yakası’nın önemli bir merkezi oldu. Pendik’in bugün 600-700 bin nüfusu var ama 2-3 milyon nüfusa hitap eden bir merkez haline dönüştü. Avrupa Yakası’nda ise böyle bir merkez yok tam oluşamadı. Başakşehir’de geçmişte bir şeyler yaptık ama en kuzeyde yer aldığı için kendi çevresinde kalıyor. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hem denize hem de sahile sıfır yakın olan yer Büyükçekmece.”



Halkalı-Gebze Banliyö Hattı Salı açılıyor


Büyükçekmece’nin Avrupa Yakası’nın merkezi olabilmesi için ulaşım akslarının ve altyapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:


“2017’de İBB Başkanı olduktan sonra teknik olarak metrobüs hattının Silivri’ye kadar uzatılamayacağını söylemiştim. Metrobüs günlük 500-600 bin yolcu taşıma kapasitesine göre yapılmıştı. Şu anda 900 bin civarında yolcu taşıyor. Biz Silivri’ye uzatıp 400 bin yolcu daha ilave edersek hem eski yolcular hem de yeni yolcular zorluk çekecekti. Şimdi yeni bir raylı sistem entegre oluyor. Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız inşallah. O hattın açılışıyla birlikte metrobüsten 100-150 bin yolcunun bu hatta kayma durumu var. Böyle olduğundan Metrobüs hattını Büyükçekmece’ye, Kumburgaz’a kadar uzatacağız. Dolayısıyla 2017 yılında söylediklerimle şimdi söylediklerim arasında bir çelişki yok.”



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Uysal ile öğrencilik yıllarımızdan tanışıyoruz”


Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da Başkan Uysal ile öğrencilik yıllarından beri arkadaş olduklarını ve üniversitede "Teklif" adında bir hukuk dergisi çıkardıklarını anlattı. Mevlüt Uysal’ın hukuk dergisi Teklif’te yazı işleri müdürü olduğunu belirten Şentop, "Aylık ve önemli bir dergiydi. Fatih’te ilk ofisi olan dergi ve 10 bin civarında satış yapıyordu. Ben de yayın yönetmeniydim. Çatı katında bir masamız vardı. Orada çalışmalarımızı yürütüyorduk. 3 yıl boyunca dergi çıktı. Bugünün tartışılan konuları o dönemde dergide kapak yapılmıştı. Nisan 1988 yılındaki kapak konusu başkanlık sistemiydi. Cumhurbaşkanımız da o zaman il başkanıydı, dergide başkanlık sistemiyle ilgili görüşü vardı. O dönemde başkanlık sisteminin Türkiye için daha iyi ve daha uygun olduğuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın görüşleri yer almıştı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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