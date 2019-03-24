Mevlüt Uysal: Gönül Belediyeciliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz

Cumhur İttifakı’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’ne giden süreçte düzenlediği 3. ortak mitinge, bugün İstanbul ev sahipliği yaptı. Yenikapı’da düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”ne İstanbul’un dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Milyonlarca İstanbullunun buluştuğu dev mitinge; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakanlar, İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İstanbul ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları, iş, spor, sanat, siyaset dünyasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

Yenikapı’daki büyük buluşma için İstanbul’un 39 ilçesinden vatandaşlar miting alanına erken saatlerde gelmeye başladı. Karadan ve denizden alana akın eden 7’den 77’ye milyonlarca vatandaş alanı hınca hınç doldurdu. Türk bayraklarıyla mitinge gelerek el ele “birlik” mesajı verildi. Liderler sahneye çıktığında ise alanda büyük bir coşku seli hâkim oldu.

UYSAL: “MEYDANDAKİ BU COŞKU MİLLETİN KARARINI ŞİMDİDEN İLAN EDİYOR”



Seçim sonuçlara ilişkin en iyi cevabın meydanlarda olduğunu vurgulayan Uysal, “Bu meydan, Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya dik duruşunu gösterdiği meydan. Bu meydan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin birlik için, beka için kararlı duruşunu gösterdiği meydan. Bu meydan, ülkenin geleceği için İstanbul’un ayağa kalktığı meydan. 31 Mart sonuçlarını anketler değil meydanlar belirler. İşte bu meydandaki coşku, vatandaşlarımızın kararını şimdiden ilan ediyor. Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanlığı döneminde başlattığı hizmet hareketiyle Türkiye’de belediyecilik anlayışı da değişti. Bu ülkede 100 senedir yapılamayanlar, son çeyrek asırda yapıldı” diye konuştu.

UYSAL: “İNŞALLAH HİZMET BAYRAĞINI BİNALİ YILDIRIM BEYE DEVREDECEĞİZ”



Binali Yıldırım’la İstanbul’un büyük hizmetlerle buluşacağını söyleyen Uysal, “İstanbul’a hizmet etmek onur verir insana. Bu kardeşiniz de; yaklaşık 1 buçuk sene önce Genel Başkanımızın tensipleri, İBB Meclisi’nin kararıyla İstanbul’a hizmet etmek için görevlendirildi. Bu süre zarfında önemli işlere imza attık. Şimdi inşallah bu hizmet bayrağını, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Binali Yıldırım beye devredeceğiz. Biz de inşallah yine sizlerin desteğiyle, 25 yıldır hizmet yüzü görmeyen Büyükçekmece’de ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: “AYRIM YAPMADAN HERKESE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ”



İstanbul’u dünyanın parlayan yıldızı yapacaklarını ifade eden Yıldırım, “1994'te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin 100. yılında da İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız. İstanbul hazır mısın? 31 Mart'ta evet diyor muyuz? İstanbul'u sükunetle, ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle tabii ki icraatla hem de ‘Yıldırım’ hızıyla herkesin mutlu olacağı bir kent yapacak, herkesin hakkını aldığı bir yönetimi mutlaka ortaya koyacağız. Bu muhteşem tablo ‘İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır’ diyor. Şu ana kadar azimle, gayretle nasıl çalıştıysam, bundan sonra da öyle çalışacağım. Gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla, aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum. 'Bizden, sizden, o partiden, şu partiden' diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Nasıl bir İstanbul'da yaşamak istediğinizi cümle aleme göstermeye hazır mısınız? Vereceğiniz her oy, İstanbul'un aydınlık yarınları demek. Daha çok iş, daha çok aş, daha çok bereket, daha çok üretim demek. Daha rahat ve kolay bir ulaşım demek. Daha konforlu bir yaşam demek. Mühür sizde. Sandıkta kardeş İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan güçlü, üreten İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan, tecrübe çıkacak buna var mısınız? Sandıktan büyüyen, yükselen Türkiye çıkacak, buna hazır mısınız? Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu söz, Yıldırım sözüdür. Kalbi İstanbul için atan, gönlü Türkiye sevdasıyla dolu kardeşlerim harikasınız. Hiç merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Işıl ışıl, yeşile doymuş, çiçekle ağaçla su ile hemhal olmuş, çok üreten, kazanan, kolay ulaşılan ve huzur içinde yaşanılan bir İstanbul hepimizin hakkı. Bu İstanbul'da trafik ve ulaşım çile olmaktan çıkacak” dedi.

BAHÇELİ: “TECRÜBESİ VE ÇALIŞKANLIĞIYLA BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL’UN ŞEHREMİNİ OLMAYA LAYIKTIR”



Yeni dönemde İBB’ye başkan olacak kişinin tecrübeli, deneyimli ve çalışkan olmasının önemine dikkat çeken Bahçeli, “İstanbul, sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul, tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir. Nitekim dünyanın en büyük Türk-İslam kentidir. Beşeriyetin gözü, İstanbul'un üzerindedir. Mazlumların kulağı, İstanbul'a çevriktir. Bu nedenle İstanbul ehline emanet edilmelidir. İstanbul; birikimler, sağduyuyla, olgunlukla, parlak projelerle gelecek 5 yılda hazırlanmalı, 2023’e adeta kanat açmalıdır. Bu başaracak isim ise Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’dır. Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyimli, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz ve muhterem bir yeri bulunan Binali Yıldırım bey, İstanbul’un Şehremini olmaya ziyadesiyle layıktır. Kılıçdaroğlu varsın şehir şehir gezip dedikodu yaysın, olmayan milletçiliğini ispata çalışsın, kötürüm siyasetinden bahsetsin. O konuşacak, Cumhur İttifakı iş yapacaktır. Ne baskılardan yılarız ne yolumuzdan döneriz. Ne geri adım atarız ne de dayatmalara boyun eğeriz. Hak bildiğimiz yolda sonuna kadar gideriz” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: “YENİ DÖNEMDE İSTANBUL’A BÜYÜK HİZMETLER KAZANDIRACAĞIZ”



Binali Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde yeni dönemde İstanbul’a birçok farklı alanda yatırımlar yapılacağını söyleyen Erdoğan, “Bugün Bahçeli ile AK Parti’ye ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı’na inanan tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı’dayız. Şu an aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk. Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil, tüm Türkiye’nin ittifakıdır. Türkiye’yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı’na saldırıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Biz Allah’ın izniyle, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz. İBB Başkan adayımız Binali Yıldırım kardeşim, bugüne kadar elde ettiği tecrübesiyle İstanbul’a büyük hizmetler sunacak. Ve bütün bunlarla beraber çok ciddi çalışma noktasında da hırsı olan bir arkadaşımdır. Öyle gideyim erken yatayım, yok 8 saat mesai falan anlamaz. Gece geç saatlere kadar çalışır. Böyle de birisi. Öyle yürüdük bu yolda. İnşallah Yıldırım kardeşimin göreve gelmesiyle İstanbul’a; yeni ulaşım ağlarından çevre yatırımlarına, raylı sistemler başta olmak üzere toplu ulaşımdan spor alanlarına, istihdamdan üretime, teknoloji vadilerinden film platolarına, akıllı şehir yatırımlarından kültür-sanat merkezlerine kadar birçok farklı alanda yeni hizmetler kazandıracağız” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Protokol heyetinin de katılımıyla sahnede milyonlara el ele ‘birlik’ mesajı verildi.