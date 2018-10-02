Mevlüt Uysal: Gençlerimizi icat çıkarmaları için teşvik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğinde kurulan Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yer alan ve ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri’nde 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dene-Yap Atölyeleri’nin yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapıyor, imkanlar sunuyoruz. Milli teknolojiyi geliştirmek adına, öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz. Dene-Yap atölyelerimizde gençlerimizi icat çıkarmaları teşvik ediyoruz” dedi.

3 ŞUBE İLE BAŞLADI, 15 NOKTADA DEVAM EDİYOR

Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri yerli ve milli teknolojinin üretimi ve bu alanda Türkiye'yi dünyanın yıldızı yapacak projeleri üretecek gençlerin yetişmesi amacıyla geçtiğimiz yılın temmuz ayında ilk etapta 3 şubede 430 ortaokul ve lise öğrencisinin katılımı eğitimlerine başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren BELNET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri'nin Teknoloji Atölyeleri'ne dönüşümü ile 15 şubeye ulaşan atölyelerde yeni dönem Ekim ayı ile birlikte başladı.

40 BİN KİŞİ BAŞVURDU, 1654 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

Bu yaz 40 bin kişinin başvuru yaptığı ve düzenlenen sınavların ardından yeni öğrencilerin kabul edildiği atölyelerin eğitim süresi 36 aylık bir takvimi kapsıyor. 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci sayısının 1654'e yükseldiği Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri'nde ilk 18 ayda robotik ve kodlama, elektronik ve programlama, siber güvenlik, nesnelerin interneti, üretim ve tasarım, havacılık ve uzay, 'kendi İHA'nı tasarla', yapay zeka, mobil uygulama, nano teknoloji ve enerji teknolojileri eğitimleri veriliyor. Geleceğin teknoloji yıldızları takvimin ikinci yarısında ise ilk 18 ayda edindikleri bilgiler doğrultusunda projeler üretip uluslararası teknoloji yarışmalarına katılacaklar.

DENE-YAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ