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Cep telefonundan İstanbulkart'a artık bakiye yüklenebilecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirildiğini açıkladı. Uygulamayı cep telefonuna indiren vatandaşlar banka hesaplarından kartlarına anında bakiye yükleyebilecek, "Yetersiz bakiye!" anonsu da tarihe karışacak.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:45
Cep telefonundan İstanbulkart'a artık bakiye yüklenebilecek!

İBB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (BELBİM) tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma araçlarındaki "Yetersiz bakiye!" anonsu da tarih olacak.

Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen İstanbulkart mobil uygulamasının tanıtımında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, uygulamayı cep telefonuna indiren her vatandaşın, İstanbulkart'ını okuttuktan sonra müşterisi olduğu bankalardaki hesabından kartına anında para yüklemesi yapıp yolculuğuna devam edebileceğini söyledi.

Bakiye yükleme işlemi otomatik hale getirildi

Uysal, şöyle konuştu:

"İstanbulkart mobil uygulamamız tamamıyla özgün, yerli, milli ve çağdaştır. İstanbulkart ile ödeme sistemi akıllı belediyeciliğe uygun bir örnek. Bütün ulaşım ücretleri, İstanbulkart üzerinden ödeniyor. İstanbul'da son 6 ayda kullanılma olma şartına haiz 16 milyon civarında İstanbulkart var. Yıllık İstanbulkart üzerinde 3,5 milyar lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız. Uygulamayı cep telefonlarına indiren herkes, anlaşma yapılan 10 banka aracılığıyla banka kartı veya kredi kartı ile İstanbulkart'a kontör yüklemesi yapabilecek. 16 milyon İstanbulkart kullanıcısı kuyrukta beklemeden, mesai mefhumunu gözetmeden elektronik bankacılık ile İstanbulkart'a otomatik yükleme yapabilecek. Şu ana kadar 10 bankamızla anlaşma sağladık. Ancak ileride tahmin ediyorum bütün bankalar bu sisteme dahil olacak. Daha önce yüklemeden herhangi bir ücret alınmıyordu. Şimdi de banka kartıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacak. Ancak kredi kartlarına bir ücret yansıtılabilir. Bu kredi kartı sistemiyle ve o bankanın uygulamasıyla ilgilidir. Yani biz belediye olarak yüklemeden herhangi bir ücret talep etmiyoruz, almıyoruz. İstanbulkart mobil uygulaması tamamen yerli ve milli. Sistem dışarıya kapalı olduğu için herhangi bir riski de yok."

Telefona mobil uygulama indirildikten sonra banka kartı veya kredi kartı üzerinden yükleme yapılacağını dile getiren Uysal, "Android telefonlarda kartı telefona yaklaştırmak, iOS işletim sisteminde ise yükledikten sonra bizim noktalarımıza kartı tutarak yükleme aktif hale gelecek. Telefonu yaklaştırıp okuttuğunda yükleme yapılacak." dedi.

BELBİM'in, yazılımı geliştirmeye devam ettiğini, bir süre sonra telefonların İstanbulkart olarak kullanabileceğini belirten Mevlüt Uysal, "Belediyemizin diğer uygulamalarını da telefonuyla ödeme yapabilecek. İstanbul'da 16 milyon kart kullanıcısı ve 3,5 milyona yakın öğrenci var. Kart yüklemesinde yaşanan ciddi zaman kaybı ve kuyruklar önlenecek. Özellikle öğrencilerimiz parası bittiğinde ‘Yetersiz bakiye!’ ile karşı karşıya kalmayacak. Mobil sistem üzerinden kredi kartıyla yükleme yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kolaylık sağlayacak

İstanbulkart mobil uygulamasının beraberinde hesaptan anında yükleme, bu sayede bakiye ve işlem hareketleri görüntüleme gibi kolaylıklar sağlayacağını kaydeden Uysal, sözlerini, "Bu mobil uygulama ile İstanbullulara çok büyük bir kolaylık sağlayacağız. İstanbullular her şeyin en iyisine layık. Ulaşım ödemesinde de dünyada nadir görülebilen tek kart ve otomatik mobil uygulama sistemimiz var. Dünyada örnek olabilecek bir çalışma bu... İBB olarak dünyada örnek uygulamalara devam edeceğiz. BELBİM'e teşekkür ediyoruz. İstanbullular artık toplu ulaşım araçlarında 'Yetersiz bakiye!' anonsuyla karşılaşmayacak." diye tamamladı.

Konuşmanın ardından İBB Başkanı Uysal ve BELBİM Genel Müdürü Ahmet Ak birlikte uygulamanın nasıl kullanılacağını gösterdi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:45
  1. İstanbul
  2. Mevlüt Uysal
  3. istanbulkart
  4. bakiye
  5. mobil uygulama
  6. İBB

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