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Mevlüt Uysal: Darbeyi püskürttük ama işimiz bitmedi

II. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Darbeyi püskürttük ama işimiz bitmedi. Asıl iş FETÖ’nun oluşumdan gelişimine ve darbe kalkışmasına kadar uzanan sürecin detaylıca analiz edilmesidir” dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:15

15 Temmuz Derneği’nin organizasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi’nin katkılarıyla “II. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu” düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Uysal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, 15 Temmuz Şehitlerinin yakınları, 15 Temmuz Gazileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, başta olmak üzere çok sayıda katılımcı ve davetlinin yer aldığı sempozyumda darbe girişiminin siyasi sonuçları, FETÖ gerçeği ve darbe girişiminin medyada ele alınış biçimi masaya yatırıldı.

MİLLET HAİNLERİN HESABINI BOŞA ÇIKARTTI

Sempozyuma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Milletin darbecilere karşı destansı mücadele verdiğine vurgu yapan Uysal, “Tanklara, tüfeklere, bombalara, üzerlerine sıkılan kurşunlara rağmen milletimiz adeta çıplak elle FETÖ’cu hainlere karşı destansı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimiz yekvücut olarak Türkiye’yi ve akabinde İslam dünyasını hedef alan dış güçlere geçit vermedi. FETÖ’yu destekleyen dış güçlerin asıl hedefi Türkiye ile birlikte İslam dünyasıydı. Çünkü gittikçe güçlenen Türkiye’de mevcut iktidar devrilirse Türkiye devrilir. İslam dünyasının en önemli kalesi konumundaki Türkiye devrildikten sonra da İslam dünyası son dönemdeki kalkınma ivmesini kaybeder. Böyle hesap yapıyorlardı. Ancak milletimizin feraseti, cesareti ve Rabb’imizin yardımıyla elhamdülillah bu hesapları boşa çıkarttık” diye konuştu.

İKİNCİ KERBELA YAŞATILMAK İSTENDİ

İkinci Kerbela vakası yaşatılmak istendiğine dikkat çeken Uysal, “Geçmişte İslam dünyası Kerbela hadisesini yaşadı. İslam dünyasını ayrılıklara ve çatışma ortamına sürükleyen bu acı hadisenin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala yaraları sarılmış değil. İşte 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle Türkiye üzerinden ikinci bir Kerbela hadisesi yaşatılmak istendi. Türkiye’deki meşru iktidarı çökerttikten sonra İslam dünyasında yeni bir ayrılık ve çatışma ortamı oluşturulmak istendi. Çünkü amaçları 14 asırdan bu yana süregelen inancımızın temellerini yıkmak, İslami değerleri yeniden yorumlamak ve İslam dünyasında diledikleri gibi bir yönetim dizayn etmekti” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ’U YENİ NESLE İYİ ANLATMALIYIZ

Darbeye giden sürecin detaylı incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Uysal, “Darbeyi püskürttük ama işimiz bitmedi. Asıl iş FETÖ’nun oluşumdan gelişimine ve darbe kalkışmasına kadar uzanan sürecin detaylıca analiz edilmesidir. Hem bu terör örgütünün düşünce yapısının ortaya çıkartılması hem de gelecek nesle 15 Temmuz darbesini unutturmamak ve doğru bir şekilde anlatmak lazım. Bunun için bu tür sempozyumları çok önemsiyorum. Gelecekte ülkemizin benzer vakalarla karşılaşmaması, devleti ele geçirmeyi hedefleyen yapıların bu toplumda büyüyüp gelişememesi adına her biri alanında uzman katılımcıların düşünceleri, yorumları ve tavsiyeleri büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:15
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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