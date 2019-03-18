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Mevlüt Uysal: “Çanakkale şehitlerinin mücadele ruhu bize örnek olsun”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği “18 Mart Çanakkale Zaferi” Programı’na katıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:54
Mevlüt Uysal: “Çanakkale şehitlerinin mücadele ruhu bize örnek olsun”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği “18 Mart Çanakkale Zaferi” Programı’na katıldı. Çanakkale Zaferi’nin önemine değinen Başkan Uysal, “Bir devletimiz varsa ve özgürsek Çanakkale’de şehit olanlara borçluyuz” dedi.


Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl dönümünde MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatı “18 Mart Çanakkale Zaferi” anma programı düzenledi. Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan program, “18 Mart Çanakkale” savaşı kısa belgeselinin ardından Azerbaycanlı Şarkıcı Azerin’in söylediği Çanakkale ve Milli Mücadele Dönemi’ni anlatan türkülerle sona erdi. MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, geçmiş dönem İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Bizi Çanakkale’de yok etmek isteyenler mücadelesine hala devam ediyor”


Çanakkale Savaşı’nde yapılan mücadelenin bir benzerinin günümüzde de devam ettiğini söyleyen Mevlüt Uysal, “Bir devletimiz varsa ve özgürsek bunu Çanakkale’de şehit olanlara borçluyuz. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Onların o mücadelesi şehit olma istediği İnşallah milletimize örnek olur. Çanakkale’de bu milleti boğmak isteyen güçler hala pes etmiş değil. Hala bu mücadeleye devam ediyorlar. İnşallah Çanakkale Ruhu ile bu mücadeleyi biz kaybetmedik kaybetmeyeceğiz. Çanakkale’de, dışarıdan gemiler ilk görüldüğü zaman nasıl ki eli silah tutan herkes cepheye koştuysa, 15 Temmuz’da da dışardan gelmediler ama sokakta tankı gördüğü zaman bu millet ayağa kalktı ve devletine sahip çıktı. Bizi Çanakkale’de yok etmek isteyenler mücadelesine hala devam ettiği gibi bizde savunma mücadelesine devam edeceğiz” şeklinde konuştu


Çanakkale ve 15 Temmuz’da ülkenin önüne set çekmek isteyenlere karşı bir beka mücadelesi verildiğini anımsatan Uysal, benzer bir mücadelenin 31 Mart’ta da olduğunu belirtti. Aynı çevrelerin 31 Mart’ta da boş durmayacağını sözlerine ekleyen Uysal, “31 Mart bir beka meselesi ise aday olarak benim en büyük görevim, Büyükçekmece’de en iyi hizmetleri üretebilirim dememdir. Bu bölgede yaşayan Büyükçekmeceliler olarak sizler de, tanklar meydana çıkmadan da tehlikenin gelebileceğini vatandaşlarımıza anlatmalısınız. Cumhur İttifakı beka için mücadele ediyorsa, bizim de belediye olarak bütün vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek birinci görevimiz olacak. Hep beraber yapacağız ve muhakkak yapacağız. Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız ki mücadelemiz Cumhur İttifakı adına kalıcı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:54
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