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Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin mahallelerini birbiriyle bütünleştireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de kuaför esnafıyla bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 16:18
Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin mahallelerini birbiriyle bütünleştireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de kuaför esnafıyla bir araya geldi. Büyükçekmece’de mahalleler arasındaki ulaşım eksikliklerine değinen Uysal, ” Büyükçekmece aslında mahalleleri ile bütünleşmiş bir ilçe olması gerekirken gerekli planlamalar yapılmadığı için maalesef bu bütünleşme gerçekleşmemiş” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 4 gün kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güne Tecimen Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek başlayan Uysal, sanayi esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve Büyükçekmece için yapacakları projeleri anlatan Başkan Uysal daha sonra kahvaltıda kuaför esnafıyla buluştu.



“Mahalleler birbirinden kopuk”


Esnafa, projelerini anlatan Uysal, Büyükçekmece’de mahalleler arasındaki bağlantının yıllardır planlanamadığını belirterek, “Bundan 30 yıl önce İstanbul’un en güzel ilçesi olan Büyükçekmece bugün baktığımızda nasıl dersek, zaten siz ne halde olduğunu biliyorsunuz. Mahalleri birbirinden kopuk, ulaşım sıkıntılı. Büyükçekmece aslında mahalleleri ile bütünleşmiş bir ilçe olması gerekirken maalesef bu bütünleşme gerçekleşmemiş. Celaliye’den kalkıp biri merkeze traş olmaya rahatlıkla gelebiliyor mu vatandaş dersek, zor. Bir ihtiyacı görmeye gelebiliyor mu dersek o da, zor. Kaymakamlığa veya belediyeye zorunlu resmi bir işi olmadan merkeze gelen sayısı çok az. 2009’da belde belediyeleri kapatıldığında, belde belediyeler ve merkez bütünleşsin diye bir planlama yapılması gerekiyordu. Şimdi Kumburgaz’dan ve Celaliye’den gelen birisi E-5’e girmeden kaymakamlığa, belediyeye ve hastaneye gitmesi gerekiyor. Peki gidebiliyor mu? Tabi ki de hayır. Çünkü planlama yapılmamış” diye konuştu.



“Yeterli belediye hizmeti yok”


Büyükçekmece’nin ulaşım sorunları hakkında konuşmasına devam eden Uysal, “Esnafların hepsi dertli, niye dertli? ‘Eskiye göre işlerimiz artması gerekirken daha da azalıyor’ diyorlar. Niye azalıyor, çünkü Büyükçekmece’nin 250 bin nüfusu var. Maalesef bu 250 bin nüfus ihtiyacını karşılamaya başka ilçeye gidiyor. Aslında Büyükçekmece öyle bir yer ki diğer ilçelerden ihtiyacı olan birisi Büyükçekmece’ye alışveriş yapmaya veya gezmeye gelmesi gerekiyor. Ama niye gelinmiyor biliyor musunuz? Çünkü yeterli belediye hizmetleri yok. Biz burada ulaşım akslarını oluşturursak, mahallelerin birbiri arasındaki ulaşımı rahatlatırsak bu problemi çözeriz. E-5 ile ilgili olarak, TÜYAP’ın oradan gelen yolu göl kenarından geçirerek hastanenin önünden bağlarsak, Büyükçekmeceyi ikiye bölmesine engel oluruz. Büyükçekmece Merkez ile mahalleleri arasından bir irtibat kurabiliriz. 25 senedir Büyükçekmece ileri gideceği yerde geriye gitmiş. Belediye hizmetleri olarak, alt yapı ve üst yapı problemlerini çözdüğümüz zaman tekrar İstanbul’un en güzel ilçesi olacaktır. 250 bin nüfus burada ki ihtiyaçlarını Büyükçekmece esnafından karşılamıyor ama bu hizmetler geldiğinde sadece Büyükçekmeceliler değil diğer ilçelerden de insanlar gelerek burada alışveriş yapar hale gelir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:18
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