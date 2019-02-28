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Mevlüt Uysal: ”Büyükçekmece’nin 3 mahallesine Osmanlı köyü modeli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Karaağaç köy meydanında yaptığı konuşmada, “Burayı yıkıp Osmanlı köyü şeklinde yeniden yapalım.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:18
Mevlüt Uysal: ”Büyükçekmece’nin 3 mahallesine Osmanlı köyü modeli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Karaağaç köy meydanında yaptığı konuşmada, “Burayı yıkıp Osmanlı köyü şeklinde yeniden yapalım. Sadece İstanbul’dan değil Türkiye’nin her yerinden gelip ziyaret edilen bir yer olsun” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyu bir dizi ziyarette bulunan Uysal, bölgede faaliyet gösteren 2 fabrikayı ziyaret etti. Daha sonra Karaağaç köy meydanında esnaf ziyaretlerinde bulunan Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim bürosuna da uğrayarak yerel seçimlerde başarılar diledi. Karaağaç köy meydanında da vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, “Burayı yıkıp Osmanlı köyü şeklinde yeniden yapalım. Sadece İstanbul’dan değil Türkiye’nin her yerinden gelip ziyaret edilen bir yer olsun” dedi.



“Büyükçekmece’nin mahallelerine turistler gezmeye gelecek”


Büyükçekmece’nin 3 mahallesini turizme açmayı planladığını söyleyen Uysal, Bursa’daki Cumalıkızık ve İstanbul’daki Polonezköy’ü örnek göstererek bir başka örneğini Büyükçekmece’de yapmak istediklerini vurguladı. Projeler hakkında bilgi veren Mevlüt Uysal, “Burada bazı projelerimiz bazı düşüncelerimiz var. Bunlardan bir tanesi ise Çakmaklı, Karaağaç ve Ahmediye Mahallelerimizi yıkıp sıfırdan yapmayı planlıyoruz. Yaparken de Türkiye’nin her tarafını dolaşıp sizin kalkıp göçüp geldiğiniz Bulgaristan’dan Batı Trakya’dan bizim kültürümüze uygun o köylerde ne varsa onları gözlemleyip, mimarlarımıza bu mahallerimizde uygulatmayı düşünüyoruz. Örneğin bu köylerimizde toplamda 200 hane var. 200 haneyi köy meydanı köy camisiyle köyün kasabı ve fırınıyla öyle bir yapalım ki, Cumalıkazık köyüne turizm ziyaretleri düzenleniyor ya, ya da burada Polenezköy’e hafta sonları gidiliyor ya öyle bir köy yapalım ki etraftan insanların gelip ziyaret ettiği, köylülerin de o eski Osmanlı Kültürüyle yaşadığı ortamı yaşatalım. Eğer bunu yaparsak köyde her şeyi yenilemiş olacağız. Köy ama şehir hayatı olan bir köy. Köy ama bizim eski kültürümüze yansıtan köy yapmayı düşünüyoruz. Bu yerleşkelerimizde gençlerin bilgi evinden kütüphanesine, spor salonuna kadar her şeyin olduğu bir köy. İstanbul’daki örnek yapılaşmayı buradan başlatalım. Türkiye’nin her yerinde bu mahallelerimizi gezmeye gelen vatandaşlarımız olacak. Sadece İstanbul’dan değil Türkiye’nin her yerinden gelip ziyaret edilen bir yer olsun. Bu yeni yaptığımız köyleri, anıtlar kuruluna tescil ettireceğiz. Burada 2-3 katlı ev yaptığımızda villalar gibi yan yana dizdiğimizde o zaman köy kültürü olmaz. Şimdi tek katlı ev yaptık teslim ettik sonrasında bu evin üstüne kat çıkmak istendiğinde bu olmaz. Zaten tescil ettirdiğimizde de bunu diyemez” diye konuştu.



Uysal’dan CHP seçim bürosuna ziyaret


31 Mart yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Mevlüt Uysal, Karaağaç Mahallesinde esnaf gezisi yaptığı sırada CHP seçim bürosunu ziyaret etti. Partililerle selamlaşan ve sohbet eden Uysal, yerel seçim çalışmalarında başarılar diledi. CHP bürosuna karanfil ve duvar saati hediye eden Uysal, ”Sonuç ne olursa olsun Büyükçekmece kazansın” diye temennide bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:18
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