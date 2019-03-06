Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de engelli vatandaşlarımız da hizmetten mahrum kalmış

Misafirlerine hitap eden Başkan Uysal, “Engelli vatandaşlarımızın evinden camiye, parka ve sahile engelle karşılaşmadan gidebilmesi gerekiyor. Ama Büyükçekmece’de bu hizmetler şimdiye kadar yapılmadı” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devem ediyor. Başkan Uysal bugün de CNN Türk canlı yayınından sonra Büyükçekmece’de bir otelde “Engelli ve Engelli Yakınlarıyla Buluşma” programına katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik’in de katıldığı programda Başkan Uysal masaları teker teker gezerek misafirleriyle hasbihal etti.

Programda, duyma engelli vatandaşlar için işaret dili bilen bir uzman tarafından, Başkan Mevlüt Uysal’ın konuşmaları tercüme edildi.



Program öncesinde engelli bireylerden oluşan İSEMX Müzik Grubu, mini bir konser verdi. “25 Kayıp Yıla 25 Dev Eser” tanıtım filmi ile başlayan programda konuşan Başkan Uysal, “Yaşı müsait olanlar bilir. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar ilk olarak Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başladı. Daha sonra 2002’de AK Parti’nin iktidar olmasıyla her türlü kanun ve düzenleme yapıldı. Ama Büyükçekmece’de kanunen yapılması zorunlu işler yapılmadı. Engelli vatandaşlarımızın evinden camiye, parka ve sahile engelle karşılaşmadan gidebilmesi gerekiyordu. Ama Büyükçekmece’de bu hizmetler şimdiye kadar yapılmadı” diye konuştu.





Florya Engelliler Kampı’nın de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde açıldığını hatırlatan Uysal, “Florya’dan sonra Sarıyer ve Şile’de de Engelliler Kampı yaptık. Daha önce yazları hizmet verirken şimdi yılın 12 ayı hizmet veriyorlar” dedi.



-ENGELLİ TİMİ KURDUK-



Daha önce ilçe belediye başkanlığı yaptığı Başakşehir’de engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Uysal şöyle devam etti: “O dönemde Engelli Timi kurduk. Evinde, mahallesinde engelli olan bir vatandaşımız bize ulaşarak, evinde veya mahallesinde yapılmasını istediklerini bize iletiyor, biz de arkadaşlarımızı o adrese yönlendiriyorduk. Yapılması gereken ne varsa yapıyorduk. Büyükçekmece’de böyle bir hizmet yok. İstanbul’un en güzel ilçesinde engelli vatandaşlarımızı ne göl kenarına ne de sahile gidebiliyor ne de denize girebiliyor. Oysa bunların hepsinin yapılması gerekirdi.”





31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Büyükçekmece halkının kendilerine görev verirse yapacakları hizmetleri anlatan Uysal, “İlk işlerimizden birisi engelli vatandaşlarımıza geçmişte ihmal edilen, yapılmayan hizmetleri bir an önce yapmak. Çünkü bu hizmetlerin önceden yapılması gerekiyordu. Bundan dolayı da sizler geçmişten alacaklısınız. Büyükçekmece’de yeni tesisler ve okullar yapmak için çok geniş alanlar var. Büyükçekmece sınırları içerisinde engelli bir vatandaşımız çocuklarının özel eğitimi için başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmayacak. Fizik tedavisi için, sosyal faaliyetler yapmak için başka ilçeye gitmeyecek. Her türlü hizmeti Büyükçekmece’de alacak.”



-HEP BAHANE ÜRETTİLER-



İlçe belediyesinin, “Bu hizmetler için Büyükşehir’e engel mi olduk?” diyebileceklerini belirten Uysal, “Bir ilçede Büyükşehir’in bir şey yapabilmesi için ilçe belediyesinin ortam hazırlaması gerekir. Arsa ile ilgili ön çalışma yapılmazsa Büyükşehir hiçbir şey yapamaz. Biz Şile’ye o engelli kampını yaptıysak ilçe belediyesini ön hazırlığı yapmasıyla olmuştur” diye konuştu.