Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de Cumhur İttifakı kazanacak

Başkan Uysal dün MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Uysal, “Ben aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Seçim süresi boyunca da inşallah birlikte çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Uysal dün de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Uysal, Büyükçekmece sahilindeki esnafın temsilcileriyle Rizeliler Derneği’nde bir araya geldi. Başkan Uysal buradaki programının ardından Büyükçekmece Tepecik Erzurumlular Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Dadaşlar ile buluştu.

MHP İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Kumburgaz Yeni Camii'nde Hameti Karayazı'nın cenaze namazının ardından Başkan Uysal MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ı makamında ziyaret etti. Bir saate yakın süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Uysal, “İstanbul’da yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile giriliyor. Büyükçekmece’de AK Parti’nin gösterdiği aday olmakla birlikte aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın adayıyım” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri için MHP ile birlikte hareket edeceklerinin altını çizen Başkan Uysal açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yerel seçimlerde birlikte hareket edeceğiz. İki parti olarak neler yapabiliriz, nasıl bir çalışma yapabiliriz onun düşüncesi içerisindeyiz. Bu çerçevede MHP İlçe Başkanımızı ziyarete geldik. Bundan sonraki süreçte de, seçim süresi boyunca da inşallah birlikte çalışmaları yürüteceğiz. AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız ve mahalle başkanlarımızla çalışmaları yürüteceğiz.”

GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA GÜZEL

Büyükçekmece’de tam olarak sahaya inmediklerini ama her gün mahalleleri gezerek seçim irtibat büroları açtıklarını vurgulayan Uysal, “Daha yeni yeni ısınıyoruz. Esnafımıza ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ama bu güne kadar gördüğümüz manzara güzel. Özellikle karşılaştığımız Büyükçekmece’de sohbet ettiğimiz insanların tamamı Büyükçekmece’de bir değişim ve aksayan hizmetlerin, geç kalan hizmetlerin bir an önce gelmesi adına gerçekten beklenti içindeler. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükçekmece’den aday gösterilmem beklentileri biraz daha ümide çevirmiş vaziyette. Büyükçekmeceliler bizden çok şey bekliyor. Konuştuğumuz herkes bunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, “MHP ile birlikte ortak miting düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Başkan Uysal şu yanıtı verdi: “Bu İstanbul çerçevesinde değerlendirilecek bir şey. Biz Büyükçekmece’de daha ziyade ortak çalışmalar yapacağız. Eğer bölgesel mitingler organize edilirse onu da yapacağız. Meydan toplantılarını birlikte yapabiliriz. Birazda mahallerden gelen taleplere göre şekillendireceğiz. Biz her şeye hazırız. İlçe başkanlarımız, aday olarak şahsım, teşkilatımız bizden hangi çalışmayı talep ederse, vatandaşlarımız bizi nerde görmek isterse oralarda çalışmalara devam edeceğiz.”

Başkan Uysal basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından Büyükçekmece sahilindeki esnafın temsilcileriyle Rizeliler Derneği’nde bir araya geldi. Esnafın dertlerini dinleyen Uysal, “Büyükçekmece İstanbul’un coğrafi olarak en güzel ilçesi. Belki de dünyada en güzel konuma sahip. Denizi ve gölü var. Ama buna rağmen hak ettiği hizmeti alamamış durumda. İnşallah 31 Mart akşamı Büyükçekmeceliler bize buraya hizmet etme imkanı tanıyacak” dedi.

ALBATROS SAHİL ALANINA MİLLET PARKI YAPACAĞIZ

Büyükçekmece’deki Albatros Parkı’nın bir bölümüne rezidans ve otel yapımını sağlayacak olan imar planı değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edildiğini kaydeden Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Biz geldiğimiz zaman zaten bu projenin durması için elimizden geleni yapacaktık. Ancak bunu mahkeme kararıyla durdurulması İstanbul için Büyükçekmece için hayırlı olmuştur. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Parkı’ projesi var. Biz gelirsek Albatros sahil alanını Millet Parkı ile taçlandıracağız. Belki mahkeme iptal kararı vermemiş olsaydı zorlanabilirdik ancak mahkemenin iptal kararı vermiş olması işimizi kolaylaştırdı. Albatros Park alanını biz geldiğimiz zaman imara açılmaya çalışan bölümünü Millet Park’ı olarak değerlendireceğiz.”

DADAŞLARLA BULUŞTU

Başkan Uysal dünkü seçim çalışmalarını Büyükçekmece Tepecik Erzurumlular Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Dadaşlar ile bir araya gelerek tamamladı. Başkan Uysal, 31 Mart akşamı AK Parti’nin Büyükçekmece’de seçimleri kazanarak Hizmet Belediyeciliğini başlatacağını vurgulayarak, “Üç dönemdir Büyükçekmece AK Parti Belediyeciliği, Hizmet Belediyeciliği ile tanışamadı. İnşallah 31 Mart akşamı bu değişecek. Biz buna sevineceğiz. En az bizim kadar kimler sevinecek biliyor musunuz? CHP’liler. Onlar da hizmet istiyor artık” diye konuştu.

Başkan Uysal, bir vatandaşın uyuşturucu ile mücadelede kendisinden isteğine şu yanıtı verdi: “Yeşilay ile İstanbul’da her türlü bağımlılıkla mücadele edilecek 4 ayrı YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kuruyoruz. Bunlardan bir tanesi de Büyükçekmece’de olacak. Önemli olan gençlerimizin uyuşturucuyla tanışmalarının önüne geçmek. İnşallah biz buraya Hizmet Belediyeciliğini getirdiğimizde gençlerimizin boş vakitlerini değerlendirecekleri spor salonları, kültür alanları yapacağız. Böylece gençlerimiz vakitlerini çok daha verimli geçirecekleri alanlara sahip olacaklar.”