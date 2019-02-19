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Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Güzelce Mahallesi’ndeki CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi.

19 Şubat 2019 Salı 09:41
Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Güzelce Mahallesi’ndeki CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güzelce Mahallesi’nde AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Uysal, mahalle esnafını ziyaret ettiği sırada Güzelce Mahalle meydanında yer alan AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu da ziyaret etti. Başkan Uysal, ardından CHP Seçim İrtibat Bürosu’nu da ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi.



Güzelce Mahallesi’nde vatandaşlarla ‘Söz Sizde’ programıyla bir araya gelen Başkan Uysal, vatandaşların sorularını cevapladı. Belde belediyelerinin kapatılarak ilçe belediyelerine bağlanmasının nedenin daha iyi ve hızlı hizmet ulaştırılması olduğunu anlatan Başkan Uysal, “Belde belediyelerinin kapatılmasının Büyükçekmece’de olumlu yansıması hiç görülmüyor” dedi.



“Büyükçekmecede uzun süredir olumlu bir gelişme yok”


Daha önce belde belediyesine bağlı olan Güzelce’nin 2008’de yapılan değişiklikle ilçe belediyesine bağlandığını hatırlatan Uysal, sözlerine şöyle devam etti; ’’Bunun iki temel sebebi vardı. Bu sebeplerden biri belde belediyelerinin bütçe yetersizliği sebebiyle alt yapı çalışmaları yapılamıyordu. İlçe belediyesinin bütçe büyüklüğü sebebiyle belde belediyeleri ilçe belediyelerine bağlandı. Daha iyi alt yapı hizmetleri alabilmesi için. Diğer bir sebep ise yan yana olan beldelerin imar planlarının birbiriyle örtüşmemesiyle ortaya çıkan sorunların önüne geçmekti. Eğer belde belediyeleri ilçe belediyelerine bağlanılırsa bir biriyle bağlantılı imar planlarının yapılması amaçlandı. 2009’da yapılan seçimle de Büyükçekmece Belediyesi için oy kullandınız. O tarihten bu güne kadar Büyükçemece Belediyesi’ne bağlanan beş beldede de olumlu yönde değişen hiçbir şey olmadı. Yazın sıkışan E-5 trafiğine girmemek için buradan Mimar Sinan Mahallesi’ne gitmek için ara yollar açılabilirdi, açılmadı. Belde belediyeleri kapatılırken gerekçelerden biri buydu ama bu yollar da yapılmamış”dedi.



’’Bizim projelerimizden bir tanesi mahalle meydanları kurmak”


Büyükçekmece’deki projelerinde değinen Başkan Uysal, “Bizim projelerimizden bir tanesi mahalle meydanları kurmak” dedi. Bazı beldelerin Güneydoğudaki birçok mahrumiyet bölgesinden çok daha kötü olduğunun altını çizen Uysal, ’’Buraya aday oluncaya kadar buranın hizmet eksikliğini tahmin edemiyordum.Büyükçekmeceliler AK Parti hizmet belediyeciliğinin buraya gelmesi için mücadele etmiştir. Büyükçekmece coğrafi olarak en güzel ilçe. Hizmetler geldiği zaman İstanbul’un en güzel ve milletin tercih ettiği cazibe merkezi olacak. Bizim projelerimizden bir tanesi mahalle meydanları kurmak. Aynı eski köy kültürü, eski kasaba kültürü insanların birbirlerini tanıdığı ve meydanda toplandığı kültür devam ediyor ve bizim bunu yaşatmamız lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:41
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