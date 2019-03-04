Mevlüt Uysal: Büyükçekmece Avrupa Yakası'nın merkezi olacak kapasitede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece’de iş insanları, kanaat önderleri, esnaflar, muhtarlar ve hemşehri STK’ları ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Uysal, “İstanbul gelişerek güzelleşti ama Büyükçekmece bunlardan maalesef nasibini alamadı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde başladıkları Büyükçekmece’deki seçim çalışmalarını öğleden sonra da sürdürdü. Büyükçekmece Eser Otel’de gerçekleştirilen programa AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın, iş insanları, kanaat önderleri, esnaflar, muhtarlar ve hemşehri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Uysal, Büyükçekmece’de her bakımdan ciddi hizmet eksikliği bulunduğunu söyledi. Büyükçekmece’nin coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi olduğunu kaydeden Uysal, “26 kilometrelik sahili ile Türkiye’nin geçmişte en güzel sahillerinden birisine sahipti. Bugün ise Büyükçekmeceliler maalesef sahile inemez hale getirilmiş. Doğa güzellikleri açısından böylesine güzel olan bir ilçe hizmet eksikliğinden dolayı pek iç açıcı durumda değil. 80’li 90’lı yıllarda İstanbul’a gelen birisinin ilk görmek istediği yerlerden biri Büyükçekmece’ydi. Ama şimdi ilk 10 ilçe arasında saymak imkansız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla Türkiye’de belediyecilik anlayışının değiştiğini vurgulayan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “O günden sonra da İstanbul’un kaderi değişti. İstanbul’un her yeri güzelleşerek gelişti. Köy görünümündeki İstanbul’un birçok yeri şehir haline geldi. Böyle bir dönemde Büyükçekmece bu gelişmelerden nasibini alamadı. Diğer ilçeler gelişirken Büyükçekmece geriye gitti.”

-BÜYÜKÇEKMECE’YE BAĞLANAN BELDE BELEDİYELERİNE DAHA İYİ HİZMET GELMEDİ-



Belde belediyelerinin bütçe yetersizliği, imar planlarındaki sorunlar ve yetersiz altyapı hizmetlerinden dolayı kapatıldığını hatırlatan Uysal, “Büyükçekmece’de de beş belde belediyesi ilçe belediyesine bağlandı. 4,5 belediye de diyebiliriz aslında. Gürpınar Belediyemizin yarısı Büyükçekmece’de yarısı Beylikdüzü’nde. O günden sonra 2009 seçimleriyle o 5 belde belediyesinde yaşayan insanlar Büyükçekmece belediyesi için oy verdi. Beklenti neydi? Önceki belediyeden daha iyi hizmet gelmesi içindi. Maalesef baktığımız zaman önceki belediyeden daha iyi hizmet etmeyi bırakın önceki belediyenin getirdiği hizmetler bile gelmedi. Bunlar gelmeyince oralar çok perişan oldu. Neden hizmet gelmedi diye sorulunca da; Büyükşehir Belediyesi engel oldu dendi. Peki İstanbul’un diğer ilçelerine bağlanan belde belediyelerine nasıl hizmet geldi? Onun cevabı yok” ifadelerini kullandı.

- BÜYÜKÇEKMECE AVRUPA YAKASI’NIN MERKEZİ OLABİLİR-



Mevlüt Uysal büyükşehirlerde farklı merkezlerin olması gerektiğine dikkat çekerek Pendik’in Anadolu Yakası için merkez konuma geldiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Büyükçekmece de Avrupa Yakası’nın merkezi olma konumuna aday. Bu şekilde bir fonksiyon üstlenebilecek konumda. Nasıl ki Anadolu Yakası’nda Pendik o bölgenin merkezi konumuna geldiyse Büyükçekmece’de böyle bir fonksiyonu üstlenebilir. Pendik bu özelliğiyle sadece ilçe halkının rağbet gösterdiği bir yer değil, çevre ilçelerin ve hatta çevre illerden insanların ilgi gösterdiği bir yer haline geldi. Eski yıllarda Pendik ile Büyükçekmece kıyaslandığında kimse Pendik daha iyi diyemezdi. Peki bugüne gelindiğinde Pendik nere, Büyükçekmece nere…”

-ÖNCELİĞİMİZ ULAŞIM VE İMAR SORUNU-



Mevlüt Uysal Büyükçekmece’nin en önemli sorunlarından biri olan ulaşımı Metrobüs ve metro hatlarıyla çözeceklerini yineleyerek şöyle devam etti: “Büyükçekmece’yi herkesin ilgi gösterebildiği bir yere dönüştürmek için öncelikle ulaşım akslarının tamamlanması gerekiyor. Bunun yanında belediyecilik hizmetlerinin de yerine getirilmesi gerekiyor. Ulaşım aksları iyi düzenlenmediği için mahalleler arası ulaşım bile imkansız hale geliyor. Özellikle yazın E-5 trafiği yoğunlaştığında Büyükçekmece’de bir yerden bir yere gitmek daha da imkânsızlaşıyor. Bizler muhakkak Büyükçekmece’nin haritasını önümüze koyup yol akslarıyla, aksayan hizmetleriyle tekrar masaya yatırıp çalışmaları yapmamız gerekiyor. Çok yerde imar artışı olacak mı yönünde vatandaşlarımız bana soruyor. İmar artışı olmayacak. Biz imar sorununu çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı yatay mimari. İnşallah burada Büyükçekmece’de bunun en güzel örneklerini yapacağız.”

-BİNALİ YILDIRIM: METROBÜS BÜYÜKÇEKMECELİYE HİZMET VERECEK-



Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da, “İlk yapacağımız iş metrobüsü Büyükçekmece'ye uzatmak olacak. İlçeyi baştanbaşa kat edecek, 10 tane istasyonu olacak. Günde ortalama 125 bin Büyükçekmeceliye hizmet edecek” dedi.

Gençlere girişimcilik atölyeleri kurulacağının müjdesini de veren Yıldırım, “Gençler bilgisayarla çok uğraşıyor diye sızlanmak yerine o enerjiyi geleceğe, katma değere dönüştürmenin yollarını bulmalıyız. Beraber yapacağız. Gençlerimize girişimcilik atölyeleri kuracağız. Ne demek? Herkes fikrini getirsin, artık para akıl terinde. Alın teri herkeste var. Fark yapabiliyorsanız o zaman kazanıyorsunuz. Herkesin yaptığı işi yapıyorsanız yerinizde sayarsınız” ifadelerini kullandı.