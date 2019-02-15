Mevlüt Uysal: Bizim amacımız sadece hizmet getirmek

Dün sabah saatlerinde Büyükçekmece’de faaliyet gösteren STK temsilcileri ile kahvaltı toplantıda bir araya gelen Uysal, öğleden sonra da mahallelerde düzenlenen “Söz Sizde” programlarına katıldı. Büyükçekmecelilerin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayan Uysal, “Bugün 14 Şubat. Büyükçekmece’de bizim sevdamız” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını yoğun olarak sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal dün de tüm gününü Büyükçekmece’de sahada geçirdi. Sabah saatlerinde Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) dernek ve vakıfların temsilcileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Uysal, öğleden sonra da Kamiloba AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nda kadın seçmenlerle bir araya geldi.

Başkan Uysal, “Kadınlar Söz Sizde” özel programında 14 Şubat Sevgililer Günü’ne atıf yaparak, “Büyükçekmece’de bizim sevdamız” diye konuştu.

-ASILSIZ SÖYLENTİLERE KULAK ASMAYIN-



Bir vatandaşın, “Sayın Başkanım, ‘Mevlüt Uysal gelince sahildeki binaları yıkacak’ diye bir söylenti var. Bu söylentileri dillendiren kişilere ne söyleyelim?” şeklindeki sorusuna Başkan Uysal şu cevabı verdi: “Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz. Bunu söyleyenler buraya yıllardır hiçbir hizmet yapmamanın vermiş olduğu sıkıntıyla böyle söylentiler çıkarıyorlar. Biz buraları güzelleştireceğiz. Sahile, denize, kumsala çeki düzen vereceğiz diyoruz, bunlar yıkacağız diye anlıyorlar. Yıkmadan da güzelleştirilebileceğini biz Büyükçekmece halkına göstereceğiz. Biz insanlar sahile rahat insin, sahilde gezebilsin diye çalışacağız. Geçmişte İstanbul’un en güzel sahillerine sahip olan Büyükçekmece sahillerinin ne yazık ki günümüzde hali içler acısı durumda. Bu çıkan söylentilere kulak asmamak lazım. Bizim amacımız kimsenin günahını sevabını yazmak değil sadece hizmet getirmek.”

-BUNU DİLE GETİRMEK İÇİN BENİM ADAY OLMAMI MI BEKLEMİŞLER?-



Bir vatandaşın, “Büyükçekmece’nin imar planları 2018’deki son İBB Meclis toplantısında oy birliğiyle geçmişti. 1 yılı aşkın süredir İBB bizi bekletmektedir. Bunun sebebi nedir?” şeklindeki sorusuna Mevlüt Uysal, “2018’de buranın imar planları Büyükşehir’den geçti, burada yayınlanmadı diyorsunuz” diyerek acil olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı’nı aradı. Telefon görüşmesini hoparlöre veren Uysal’a, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Bedri Sinan Gül şu yanıtı verdi: “Bu imar

planları Meclis tarafından karar alındıktan sonra komisyonumuza iletildiğinde baktık, plan içerisinde teknik hatalar var. Bu teknik hatalardan dolayı bu Şubat ayında bu planları yeniden Meclisimize ilettik, teknik hataların düzeltilmesi için. Kararlar yazılırken bir takım teknik değerler hatalı yazılmıştı. Bunların düzeltilmesi ile ilgili yeniden Meclisimize ilettik. Çünkü onlar o şekilde sorun olacaktı. Onların düzeltilmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor. İtiraz olduğunda da iptal gerektiren sorunlarda vardı. Burada yapılacak yeniden bir düzeltme vatandaşlarımızın da lehine olacak. Teknik aksaklıklar sebebiyle iade edilmişti.”

Bu açıklamanın ardından Başkan Uysal’da, “Şimdi diyorsunuz ki Büyükçekmece Belediyesi görevini yaptı, Büyükşehir Belediyesi niye yapmadı? Meclisten bir şey ancak teknik hatadan dolayı geri döner. Teknik hata anlamında işlerini düzgün yapmamışlar ki. Bundan dolayı tekrar geriye dönmüş, vaziyet bu. Büyükçekmece Belediyesi’nin yaptığı imar planı teknik hatalardan dolayı geri dönmüş. Büyükşehir Belediyesi’nde art niyet aranmamalı. Sorun teknik ve bunun bilinmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Planların tekrar düzenlenip değerlendireceğinin altını çizen Uysal, “Madem bu imar planı 1 yıldır ortadaydı ve hiç kimsenin bununla alakalı sesi çıkmadı, ben aday olunca mı imar planının geri döndüğü ortaya çıktı. Siz de diyorsunuz ki ‘Neden bu imzalanmamış?’ Yapılan iş düzgün yapılmamış, yapılan iş 3 gün sonra mahkemenin iptal edeceği bir şey ve bu millet daha fazla mağdur olacaktı” ifadelerini kullandı.