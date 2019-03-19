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Mevlüt Uysal: “Bizi Çanakkale’de yok etmek isteyenler mücadelelerine hala devam ediyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Tokatlı vatandaşlarla “Çanakkale Şehitlerini Anma” Programında bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 09:18
Mevlüt Uysal: “Bizi Çanakkale’de yok etmek isteyenler mücadelelerine hala devam ediyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Tokatlı vatandaşlarla “Çanakkale Şehitlerini Anma” Programında bir araya geldi. Çanakkale ruhunun günümüzde de devam etmesi gerektiğini söyleyen Uysal, “Bizi Çanakkale’de yok etmek isteyenler mücadelelerine hala devam ediyor” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Büyükçekmece’de sürdüren Mevlüt Uysal, Tokatlılar Derneği tarafından Fatih Mahallesi Tepepark’ta Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı sebebiyle düzenlenen “Çanakkale Şehitlerini Anma” programına katıldı. Başkan Mevlüt Uysal’ın katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından Çanakkale Zaferi’ni anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı. Daha sonra o dönemin asker kıyafetlerini sembolik olarak giyen gençler “Çanakkale Destanı” şiirini okuduktan sonra Başkan Uysal’a Türk bayrağı verdi. Başkan Uysal da bayrağı öpüp alnına koydu ve asker nizamı şeklinde geri verdi. Programa, AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve bin 500’ün üzerinde Tokatlı katıldı.



“Ülkemizin her tarafında şehit olan vatan evlatları bizlere her zaman örnek olacak”


Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Mehmetçiklerin herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Mevlüt Uysal, “Çanakkale Zaferi’ni bize yaşatan Çanakkale şehitlerimizi, vatanımız ve milletimiz için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah geçmişte vatanı milleti için Çanakkale’de Sarıkamış’ta ülkemizin her tarafında şehit olan bu vatan evlatları bizlere her zaman örnek olacak. İnşallah bundan sonra da vatanımız adına milletimiz adına bir tehlike gördüğümüz anda yine seve seve güle güle şehitliğe yürüyeceğiz” şeklinde konuştu



“Büyükçekmece’de herşey değişecek”


Büyükçekmece’nin hizmet belediyeciliği anlayışından çok uzak olduğunu belirten Uysal, “Büyükçekmece’de herşey değişecek. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yeni bir belediyecilik anlayışı, hizmet belediyeciliği başladı. Ama Büyükçekmece bundan nasibini alamadı. Yani belediye yok. ‘Büyükçekmece’de ne yapılacak’ diye sorulduğunda bu yüzden, ‘her şey yapılacak’ diyoruz. 25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje dedik ama bu projeler içinde saymadığımız yapılacak daha o kadar çok proje var ki. Biz Büyükçekmece’yi şehir yapacağız. Büyükçekmece İstanbul’un coğrafi olarak en güzel ilçesi ise belediyecilik hizmetleri geldiğinde de İstanbul’un yaşanılabilir en güzel ilçesi olur. Başakşehir gibi bir yeri İstanbul’un en güzel ilçesi yaptıysak Büyükçekmece’yi ondan daha güzel yaparız. Bana diyorlar ki, ‘Başkanım Başakşehir’de yaptıklarınızın aynısını yapacak mısınız?’ Ben de onlara diyorum ki, ‘Başakşehir’de yaptıklarımızın aynısını burada yapacaksak niye gelelim? Başakşehir’de kalfaydık. Şimdi usta olduk Büyükçekmece’de daha iyisini yapacağız.’ Biz burada daha iyilerini yapmalıyız ki kendimizi geliştirdiğimizi ortaya koyalım” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:18
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