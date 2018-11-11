Mevlüt Uysal: Asya'dan Avrupa'ya sağlıklı yarınlar için koştuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” sloganıyla iki kıta arasında düzenlenen 40. İstanbul Maratonu rekorlar ile son buldu. İstanbul’un Asya Yakasında başlayan maraton heyecanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilerek Avrupa Yakası’nda Sultanahmet Meydanı’nda sona erdi.

İBB iştiraki Spor İstanbul’un organize ettiği 40. Vodafone İstanbul Maratonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Milletvekilleri Alpay Özalan, Belma Satır, Rumeysa Kadak, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar Spor, İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Maraton startı öncesi protokol heyeti, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek ederek dua etti. Daha sonra maratonu başlatmak için alana geçildi. Tekerlekli Sandalyeli engelli sporcuların yarışı ile başlayan 40. İstanbul Maratonu'nda sırasıyla 42 kilometre, 15 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu'nun startı verildi.

UYSAL: “ŞİMDİDEN 41 KERE MAŞALLAH”

Başkan Mevlüt Uysal, “Sağlıklı yarınlara koşuyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, “Çok güzel bir hava ve çok güzel bir organizasyon. Yarışlara 30 bin çipli sporcu ve halk koşusuna 100 bin kişi katıldı. İstanbul Maratonu, Türkiye’nin en yoğun katılımlı spor organizasyonu. Bu yıl 40.’sını yapıyoruz. Seneye 41’i yapacağız ama şimdiden 41 kere maşallah diyoruz” şeklinde konuştu.

“BU İLGİ VE SEVGİ DEVAM EDERSE DÜNYANIN EN İYİ MARATONU OLURUZ”

İstanbul Maratonu’nun ilerleyen yıllarda dünyanın en iyi üç maratonundan biri olacağını kaydeden Uysal, “Dünyada iki kıta arasında yapılan tek koşu. Asya’dan Avrupa’ya sağlıklı yarınlar için koşuyoruz. İstanbulumuzu dünyaya duyurmak için koşuyoruz. Sporu halkımıza sevdirmek için koşuyoruz. Bu ilgi, bu sevgi devam ederse İstanbul Maratonu inşallah dünyanın en iyi maratonu olur” diye konuştu.

KASAPOĞLU: “MEVLÜT UYSAL VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor demek kardeşlik demek, kötülükleri yenmek demek. Bu yarış kötülüklere karşı birlik ve beraberlik için olan bir yarış. Kıtaları ve gönülleri birleştiren bir yarış. Sağlık için, birlik ve beraberlik için, terörü yenmek için, bağımlılıkları yenmek için koşuyoruz. İstanbul maraton konusunda bir marka oldu. Bu organizasyonun gerçekleştiren İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “Sağlıklı yarınlar için Asya’dan Avrupa’ya koşuyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KADINLARDA TÜM ZAMANLARIN EN İYİ 4. DERECESİ

40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atlet yer aldı. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas’tan gelen elit atletler, maratonda ter döktü. 42 kilometre erkekler kategorisinde; 2 saat 9 dakika 56 saniye ile 1. olan Kenya'dan Felix Kimutai İstanbul Maratonu rekorunu kırarken Türkiye topraklarında koşulan en iyi derecenin de sahibi oldu. 2 saat 10 dakika 36 saniye ile Bahreyn'den İbrahim Abdo ikinciliği elde ederken, 2 saat 10 dakika 54 saniye ile Fransız Abraham Kiprotich üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 18 dakika 34 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Chepngetich yarış süresiyle İstanbul Maratonu rekorunun yanı sıra kadınlarda tüm zamanların en iyi 7. derecesini gerçekleştirdi. Maratonu 2 saat 25 dakika 3 saniye ile tamamlayan Kenya'dan Margaret Agai ikinci olurken üçüncü ise 2 saat 31 dakika 4 saniye ile Etiyopyalı Fatuma Sado oldu.

10 KİLOMETREDE TÜRK SPORCULAR DAMGA VURDU

10 kilometre koşusunda Türk atlet Fatih Korkunç, 33 dakika 23 saniyelik derecesiyle erkeklerde ilk sırayı elde etti. Fatih'i 30 saniye geriden takip eden Mustafa Araç ikinci, İspanyol Victor Gallego Casilda ise 33 dakika 56 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise kürsünün 3 basamağına da Türk sporcular çıktı. Suzan Tunca 37 dakika 11 saniyelik derecesiyle birinci olurken, 43 dakika 38 saniyelik süresiyle Aslı Simay Yazıcı ikinci, 44 dakika 29 saniye ile Hatice Zeylan üçüncü sırada yer aldı.

15 KİLOMETREDE YASEMİN CAN BİRİNCİ OLDU

15 kilometre koşusunda erkeklerde ilk sırayı 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Shadrack Korir elde etti. Korir ile aynı dereceyi elde etmesine rağmen milli atlet Polat Kemboi Arıkan, hakem kararıyla ikinci sırada yer aldı. Uganda'dan Albert Chemutai ise 43 dakika 8 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can, 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle kürsünün birinci basamağına çıktı. Kenyalı sporcular Delvine Meringor 48 dakika 39 saniyelik süresiyle ikinci, Daisy Jeptoo Kimeli ise 49 dakika 1 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Tekerlekli sandalye kategorisi erkeklerde Ömer Çantay (2:09:29) birinci olurken Birol Kamar (2:34:33) ikinci, Ali Alu (3:25:01) üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün (2:20:18) birinciliği göğüslerken, ikinciliği Zübeyde Süpürgeci (2:22:51), üçüncülüğü de Zeynep Acet (2:40:04) elde etti.