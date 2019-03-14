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Mevlüt Uysal: “Amacımız Büyükçekmece’ye AK Parti belediyeciliği getirmek”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

14 Mart 2019 Perşembe 09:38
Mevlüt Uysal: “Amacımız Büyükçekmece’ye AK Parti belediyeciliği getirmek”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Tokat Sulusaray Malum Seyit Tekkeliler Derneği’ndeki programda konuşan Uysal, “Büyükçekmece’ye 25 yıldır AK Parti hizmet belediyeciliği gelmemişse, amacımız buraya gelip o mührü vurmak” diye konuştu.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Kumburgaz’daki özel bir kemer fabrikasının işçilerini ziyaret ettikten sonra AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ile Tokat Sulusaray Malum Seyit Tekkeliler Derneği’ndeki programına katıldı. Uysal yoğun programının ardından Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği’nde genç iş adamları ile bir araya geldi.


Tokat Sulusaray Malum Seyit Tekkeliler Derneği’nde konuşan Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gittiği birçok yerde, “Büyükçekmece’yi Mevlüt Bey tercih etti” sözünü hatırlatarak, “Bundan büyük onur duyuyorum. Büyükçekmece’ye 25 yıldır AK Parti hizmet belediyeciliği gelmemişse, amacımız buraya gelip o mührü vurmak. Başka bir amacımız yok. Amacımız belediye başkanlığı yapmak olsaydı zaten 10 yıl yapmışım” diye konuştu.


Büyükçekmece’ye hizmet üretebilecekleri yer olarak baktıklarını ve bundan dolayı Büyükçekmece’den aday olduklarını belirten Uysal, “Hizmet eksikliğinin bu kadar fazla olacağını tahmin etmiyordum. Türkoba Mahallesi’ne gittiğimde, ‘bu mahalle gibi İstanbul’da başka hiçbir mahalle yoktur’ dedim. Yol yok asfalt yok hiçbir şey yok. Yani belediye yok” ifadelerini kullandı.



“2009 yılından bugüne çivi çakılmamış”


Belde belediyelerinin 2009’da kapatıldığını ve o günden bugüne kapatılan belde belediye mahallelerinin hiç hizmet almadığını vurgulayan Uysal şöyle devam etti: “Kumburgaz, Mimar Sinan, Celaliye ve Tepecik ve Gürpınar Mahalleleri Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlandı. Gürpınar’ın yarısı Beylükdüzü’nde diğer yarısı da Büyükçekmece’de kaldı. Belde belediyelerinin kapatılmasının en önemli sebeplerinden biri bütçe azlığıydı. Hizmet gitmiyordu. İlçe belediyesine bağlanarak daha fazla hizmet alması amaçlandı. Ama Büyükçekmece’de bu belde belediyelerinden gelen mahallelere 2009’dan bugüne çivi çakılmamış desek doğrudur. Bunun sebebi sorulunca Büyükşehir ve bakanlıklar suçlanıyor. Peki Gürpınar’ın yarısı da Beylikdüzü’nde kalmış. Oralara neden hizmet gitmiş Gürpınar’ın Büyükçekmece’de kalan tarafına hizmet gitmemiş. O zaman bu iş yapma meselesi, niyet meselesi. Öncelikle mahallelerimizin ilçe ile bütünleşmesini bir şekilde sağlamamız gerekiyor” dedi.



“Ulaşım sorununun çözülmesi lazım”


“25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” dediği için Büyükçekmece Belediye Başkanının kendisine çok kızdığını belirten Uysal, “Ama yapacak bir şey yok” diyerek karşılık verdi. Göreve geldiklerinde ilk olarak çözecekleri sorunların başında ulaşım ve imar planı sorunu olduğunu belirten Uysal şöyle devam etti: “Çünkü bir mahalleden hastaneye, belediyeye, kaymakamlığa gitmeye kalkışacak olsanız E-5’in dışında gidilebilecek bir yol yok. Bir mahallenin yolu ilçeye yapılamaz mı? Daha kolay yapılır burada. Büyükçekmece geniş ve boş alanı çok. Oturup bir imar planı yapılmalıydı. Burada çok problem var ama ilk başta ulaşım sorununun çözülmesi lazım.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:38
  1. doğa

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