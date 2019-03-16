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Mevlüt Uysal: 31 Martta Türkiye üzerinden hesap kitap yapanların ayakları dolaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:19
Mevlüt Uysal: 31 Martta Türkiye üzerinden hesap kitap yapanların ayakları dolaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Uysal, sabahki kahvaltı programında Güzelşehir site sakinleri ile bir araya geldi. Kendisinin de oturduğu site sakinleriyle buluşan Uysal daha sonra Tepecik Kamyoncular Kooperatifi’nde kamyoncu esnafı ile buluştu. Türkiye üzerinden oyun oynayanların 31 Mart’ta başarıya ulaşamayacaklarını söyleyen Uysal, yerel seçimlerin kritik bir süreç olduğuna vurgu yaptı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Yeni Zelanda’daki hain terör saldırısını şiddetle kınadığını vurgularken, ”Dün Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında Müslüman kardeşlerimiz terör saldırısına kurban gitti. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu hain saldırıda şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu tarz olayları kınıyor, lanetliyoruz. Ülkemizin de 15 Temmuz’da yaşadığı olaylar belli. Sokaklara tanklar çıktığı zaman vatandaşlarımızın büyük bir reaksiyon verdiği ortada. Vatandaşlarımızın milletine, devletine ve ülkesine sahip çıktığını gördük ancak tanklar sokağa çıkmadan da bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmadan, masum insanlar ölmeden, devlet binalarımız basılmadan önce bu işin farkına varmalıyız. Bu operasyonların farkına varmalıyız. 31 Mart da bu önemli dönüm noktalarından biri. İnşallah seçimlerimiz hayırlısıyla biter ve Türkiye üzerinden hesap kitap yapanların oyunları boşa çıkar. Ülkemiz kritik süreçlerden geçiyor, inşallah en güzel şekilde bu sınavdan geçeriz” dedi.



“Oy istediğimiz herkesin derdine çare bulacağız”

 

Mevlüt Uysal, sosyal belediyeciliği ilçeye getirip herkesin derdine çare bulacaklarını söyledi. Uysal, ”Biz oy istediğimiz herkesin derdine çare bulmalıyız. Evde çocukları tarafından bunaltılan anne, çocuklarını yürüme mesafesinde ki parka götürmeli ki o ilçede belediye hizmeti olduğunu anlayabilsin. Ya da gençlerimiz top oynamak istediklerinde bulunduğu mahallede ücretsiz top oynayabilecekleri bir halı sahayı kullanır, spor merkezlerinde sporlarını yaparlar ise biz belediyecilik hizmetlerini yaptığımızı düşünebiliriz. Ayrıca yaşlı ağabeylerimiz camiye gittiği zaman etrafında kendi akranlarıyla oturup sohbet edecekleri ortamlar hazırlamalıyız. Gençlerimiz çocuklarımız için bilgi evleri, teknoloji merkezleri olsun ki gençlerimizin hem başarıları artsın hem eğitim almak için başka ilçelere gitmesin. Mahallerimizin kaldırımı, asfaltı düzgün olsun ki herkes çamura basmadan evine rahat bir şekilde gitsin. Herkes benim Başakşehir Belediye Başkanlığım dönemimde yaptıklarımı bildiği için soruyorlar, ‘Başkan oralar gibi yapacak mısın?’ daha güzelini yapacağız. Başakşehir kalfalık dönemim idi, Büyükçekmece ustalık dönemim olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:19
  1. İstanbul
  2. kitap

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