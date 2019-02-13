Mevlüt Uysal: “31 Mart gecesinden sonra Büyükçekmece AK Parti Hizmet Belediyeciliğiyle tanışacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’nin tüm mahallelerini sokak sokak geziyor. Mahallenin sorunlarını dinleyen Uysal, “31 Mart gecesinden sonra Büyükçekmece AK Parti Hizmet Belediyeciliğiyle tanışacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükçekmece’nin 24 mahallesinde 36 seçim irtibat bürosu açan Uysal açtığı bu seçim bürolarında “Söz Sizde” programlarıyla mahallelilerin sorunlarını dinliyor. Atatürk Mahallesi’nde katıldığı programda mahallenin sorunlarını dinleyen Uysal, “İnşallah 31 Mart gecesinden sonra Büyükçekmece de AK Parti Hizmet Belediyeciliğiyle tanışacak” dedi.

“Marifet pazar kurdurtmamak değil, ihtiyacı en güzel şekilde çözmek”

Bir vatandaşın, mahallelinin el emeği ürünlerini sattığı pazarda belediye yetkilileri tarafında sürekli rahatsız edildiğini ve kendisi gibi 50-60 kadının da bu durumdan mustarip olduğunu anlatması üzerine Uysal, “Diğer arkadaşlarınıza da şunun sözünü rahatlıkla verebilirsiniz. Biz geldiğimizde bu sorunları yaşamayacaksınız” dedi.

Büyükçekmece’de kuracakları kapalı pazarlarla ilgili de bilgi veren Uysal, “Büyükçekmece’de Fatih, Dizdariye, 19 Mayıs Mahallesinde güzel bir yer tespit edip bu pazarımızı kurup servisleri dolaştırmaya başladığımız zaman neden sokağa pazar kuralım? O pazar kurulan sokakta kalp krizi geçiren olsa, sokakta bir yangın çıksa ulaşım nasıl sağlanacak? Bunların hiç biri olmasa bile pazarcı esnafımız sabah erken saatlerde çadırını kurarken çıkardığı sesten vatandaşlarımız rahatsız oluyor. Marifet pazar kurdurtmamak değil, pazar ihtiyacını en güzel şekilde çözmek. İnşallah Büyükçekmece’nin 4-5 bölgesine kapalı Pazar kurduğumuz zaman servislerle birlikte vatandaşlarımız her mahalleden sorunsuz bir şekilde bu pazarlara gelip gidebilecekler. Diğer pazarcı arkadaşlarınıza da şunu söyleyebilirsiniz; yaptığımız yerleri gidip görebilirler, vaatlerimizi değil. Yaptığımız şeyleri gösterelim, sadece projelerimizi değil” şeklinde konuştu.

“Gençlere pozitif ayrımcılık”

Başkan Uysal Ulus Mahallesi’ndeki programının ardından havai fişek ve meşalelerle gençler tarafından karşılandığı Atatürk Mahallesi’ne geçti. Yoğun tezahüratlarla seçim irtibat bürosuna giren Başkan Uysal, “Buradaki heyecanı gördükten sonra 31 Mart’ta seçimi kazanırsak sebebi sizsiniz. Bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerle bire bir görüşmek çok önemli. AK Parti olarak gençlerle irtibatımızı çok sıkı tutmamız gerekiyor. Gençler AK Parti dönemi öncesini bilmedikleri için AK Parti’nin yaptığı hizmetlerle ilgili doğal olarak değerlendirme yapamıyorlar. Ama Tepecikli gençler gidecek spor salonu, yüzme havuzu, halı saha bulamıyorsa hadi gidip Mevlüt Uysal’a destek verelim, AK Parti’ye destek verelim bunları yaptıralım diyeceksiniz. Spor ve eğitimde gençlere pozitif ayrımcılık yapma konusunda söz veriyoruz. Sizler Büyükçekmece’nin bazı mahallelerinde oturan gençlerine göre şanslısınız. CHP zihniyetini daha iyi anlatabilirsiniz. Çünkü burası hala çamur ve çöp içinde. Sizin işiniz daha kolay. Anlattığınız zaman karşı tarafın kabul etmesi daha kolay. İnşallah 31 Mart akşamı burada daha heyecanlı bir akşam yaşayacağız. Hazırlıkları yapmaya şimdiden başlayın” dedi.