Mevlüt Uysal: 2019 bütçesinde en büyük payı ulaşım ve çevreye ayırdık

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantılarının 7. birleşiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Yılı Bütçesi, Performans Programı ile Yatırım ve Hizmet Programını görüştü. Bütçeyi Meclis üyelerine sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ağırlıklı olarak yatırıma yönelik bir bütçe hazırladıklarını belirterek, “Öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe tasarısıyla karşınızdayız. 2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon lira. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar ve 28 iştirakimiz ile birlikte 2019 Yılı Konsolide Bütçemiz 58 milyar 801 milyon lira. Bütçeyi İstanbullulara en iyi hizmeti vermek üzere hazırladık. Bu amaç doğrultusunda da harcayacağız. Her şey aziz İstanbul için, her şey güzel İstanbullular için. Bu duygu ve düşüncelerle, bütçemizin İstanbul’umuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’nin özeti ve öncüsü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır istikrarlı yatırımlarla Türkiye’nin referans belediyesi konumunda olduğunu ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, şöyle konuştu;



YATIRIMA 16,5 MİLYAR LİRA AYRILDI



“Kredi derecelendirme kuruluşları raporlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Türkiye’de en iyi kredi notuna sahip olarak gösteriyor. Belediye olarak; sağlam bir mali yapıya ve yüksek bir performansa sahibiz. Bütçemizi İstanbullulara en iyi hizmeti vermek üzere hazırladık. Bu amaç doğrultusunda da harcayacağız. Biz hizmet için varız, yaptığımız her iyi en iyi şekilde yapmak için çalışırız. Önümüzdeki dönemde de İstanbul’un her köşesine eşit şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yıl da yatırım ağırlıklı bir bütçeyi meclisimize sunuyoruz. Öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe tasarısıyla karşınızdayız. 2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon liradır. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 Milyar lira civarındadır. İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarısına yakın. Şirketler ve bağlı kuruluşlarımızın yatırımlarını hesaba kattığımızda, 16 milyar 498 milyon liraya yükselen bir yatırım bütçemiz var. 2019’da gelir bütçemiz 20,6 milyar lira. 3 milyar 200 milyon lira borçlanmanın önemli bölümünü her zaman olduğu gibi, raylı sistem yatırımları için kullanacağız.”





İBB’NİN SÜRÜCÜSÜZ METROSU AVRUPA BİRİNCİSİ



Yatırımlarda en büyük payın ulaşıma, bu bölümde de raylı sistemlere ayrıldığının altını çizen Mevlüt Uysal, sözlerine şöyle devam etti; “Gelecek sene ulaşıma 6 milyar 117 milyon lira yatırım yapacağız. Bu rakam, Büyükşehir yatırım bütçemizin yüzde 54’ü. Ulaşım yatırımlarında her zaman olduğu gibi raylı sistemler ağırlıkta. Her zaman söylediğimiz gibi ulaşımda çözüm raylı sistemdir. Raylı sistemleri 1.100 kilometreye çıkardığımızda ulaşım problemini çözmüş olacağız. Bütün gücümüzle bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu hedefi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir İstanbul. 118 şantiyede, 25 bine yakın işçi kardeşimiz gece gündüz çalışıyor. Geçen ay son etabını açtığımız, Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metrosu ile raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. En son teknoloji ile yapıp İstanbul’un hizmetine sunduğumuz sürücüsüz metromuz, Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü oldu. İstanbullular için daima en iyisini yaptığımız, böylece bir kez daha tescillendi. Bildiğiniz gibi metro, maliyeti yüksek olan bir yatırımdır. Biz, 170 kilometreye ulaşan raylı sistem ağımızın tamamını kendi kaynaklarımızla yaptık. Şu anda 284,7 kilometre raylı sistem inşaatımız devam ediyor. Kısa sürede peş peşe açılışlar yapacağız. 2019’un ilk çeyreğinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı hizmete açılacak. 63 kilometrelik, şehri baştan başa geçen bir hat. Kapasitesiyle ulaşımı çok rahatlatacak, Yaklaşık 100 bin araç trafikten çekilecek. Böylece İstanbul’umuzda 233 kilometrelik raylı sistem ağımız tamamlanmış olacak. 17 metro hattında hummalı bir çalışma içindeyiz. Sadece devam eden bu hatları tamamladığımızda Cumhuriyetin 100. Yılında yani 2023’te 454,7 kilometreye ulaşmış olacağız. Raylı sistemleri hızlı bir şekilde 1.100 km’ye tamamlamak için yeni finans modelleri üzerinde çalışıyoruz.”





2019’DA 2 ÖNEMLİ KARAYOLU TÜNELİ HİZMETE AÇILACAK



İstanbul trafiği için bir diğer çözümlerinin de tünel yollar olduğunu hatırlatan Uysal, “Tünel yollar araç trafiğini rahatlatıyor. Zaman kazandırıyor. Saatler dakikalara iniyor. Mevcut tünel yollarımız 17 kilometre. 160 kilometre daha tünele ihtiyacımız var. En son Hasköy-Kasımpaşa Tünelini hizmete açmıştık. Eyüp Silahtarağa-Gaziosmanpaşa Tünelimiz bu yılsonunda açılmış olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli de 2019’da açılacak. Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Alibeyköy-Küçükköy tünel inşaatlarımız da devam ediyor. Ayrıca, 12 kavşak ve 19 yol inşaatımız var. Toplu taşıma ve akıllı ulaşım sistemlerine yaptığımız bu yatırımlarla, trafik sıkışıklığı yaklaşık yüzde 17 azaldı” diye konuştu.



ÇEVREYE 7 MİLYAR 360 MİLYON LİRA YATIRIM



2019 bütçesinde ulaşımdan sonra en büyük yatırım kaleminin çevre olduğuna dikkat çeken İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB olarak çevreye 2 milyar 879 milyon lira ayırdıklarını, şirketler ve bağlı kuruluşlarla bu rakamın 7 milyar 360 milyon liraya ulaşarak yaklaşık 3 katına çıktığını söyledi.



Konsolide bütçenin yüzde 45’inin çevre yatırımlarına ayrıldığını dile getiren Mevlüt Uysal, “Hafta sonu Millet bahçelerimizden 5’ini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete aldık. İstanbul’a 1,5 milyon m2 yeşil alan daha kazandırdık. Havası, suyu ve toprağıyla daha güzel ve daha yeşil bir İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 12 metrekareyi geçti. Hedefimiz yeni millet bahçeleri ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 m2’ye yükseltmek. İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı’nı Millet Bahçesi’ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini Şehir Parkı yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sumayı tercih ettik. Beykoz, Arnavutköy, Pendik ve Tuzla parklarının da yapımı sürüyor. Önümüzdeki 50 yılın su ihtiyacını karşılayan yatırımları hizmete aldık. İstanbul’un su problemini 2071 yılına kadar çözmüş durumdayız. Suları arıtmada da çok büyük mesafe aldık. Atık suların yüzde 99’unu arıtıyoruz. Bunun yüzde 45’i de ileri biyolojik arıtma. Önümüzdeki 5 yılda atık suların tamamını biyolojik yöntemle arıtmayı hedefliyoruz. Bugün İstanbul olarak Avrupa’nın en iyi “atık yönetimi”ne sahibiz. Günde 20 bin ton çöp üreten bir şehirde yaşıyoruz. Bu çöpleri topluyoruz, ayrıştırıyoruz ve geri kazanıyoruz. Çöpten elektrik üretiyoruz ve yeni tesisler kuruyoruz. Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri’miz büyük ilgi gördü. Okullardan ve kamu kurumlarından konteyner konulması için çok yoğun talep var” şeklinde konuştu.



YENİ MODEL İLE 6 İLÇEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI



Bütçede kentsel dönüşüme 1 milyar 11 milyon lira ayırdıklarını dile getiren Uysal, vatandaştan para almadan yerinde dönüşümü öngören yeni sistemle 6 ilçede kentsel dönüşüme başladıklarını söyledi. Uysal, “Bu modelin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağına inanıyorum. Bu 6 proje bittiğinde İstanbul’a örnek olacak ve dönüşüm için İstanbulluların talepleri artacak diye düşünüyoruz” dedi.



2019 bütçesinde Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor ve Sosyal Hizmetlere 904 milyon lirayı ayırdıklarını, konsolide bütçemizde bu rakamın 1 milyar 232 bin liraya ulaştığını aktaran Uysal, evde bakım hizmetlerinden, engellilerle ilgili çalışmalara, İSMEK’ten spor yatırımlarına ve yeni başladığımız dene-yap atölyelerine kadar birçok hizmet kalemi olduğunu belirtti.



Uysal, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir yapma hedefimizde epey mesafe aldıklarını ve İstanbul’un dört bir tarafına kültür merkezleri açtıklarını dile getirerek, “Şehir Tiyatrolarımıza Sultangazi ve Esenler’de 2 yeni sahne kazandırdık. Böylece sahne sayımız 13’e ulaştı. Bu yıl sahnelerimizde yüzde yüz doluluk oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 39 ilçenin tamamında tiyatro sahnesi yapmak” ifadelerini kullandı.



İBB VE T.C. HÜTÜMETİ’NDEN İSTANBUL İÇİN DEV YATIRIMLAR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul için Hükümet ile birlikte büyük eserleri tek tek hizmete aldıklarını belirten Uysal, konuşmasını şöyle noktaladı; “Son olarak şehrimizin değerine değer katan İstanbul Havalimanımız açıldı. Dünyanın gıptayla baktığı; iki kıtayı köprüyle, raylı sistemle ve tünelle birbirine bağlayan yatırımlarımız halkımızın hizmetinde. 3 katlı tüp geçidin hazırlıkları devam ediyor. Çeyrek asra yaklaşan hizmet geleneğimiz, gönül belediyeciliğiyle; çok daha büyük, çok daha güçlü olacak gelecek yüzyıla damgasını vuracaktır. Bunun için bitmeyen bir sevda ve heyecanla, 2023 yılına, yani Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanıyoruz.”



Toplantıda daha sonra AK Parti Grubu adına Mehmet Fındıkçı, CHP Grubu adına Tonguç Çoban, şahıslar adına CHP Grubundan Gökhan Yüksel söz alarak bütçe hakkında görüşlerini belirtti.



ÖMER ŞAHAN: “İSTANBULLULAR BİLİYOR Kİ SORUN VARSA İBB ÇÖZER”



AK Parti Sözcüsü Ömer Şahan konuşmasında eleştirilere cevap vererek, “İstanbulluların bu kadar kısa sürede güvenini kazanan, güler yüzlü, iletişime açık, hiçbir kavganın tarafı ve konusu olmayan, İstanbul beyefendisi Başkanımız Mevlüt Uysal’dan rahatsız oluyorsunuz. Rahatsız olmaya da devam edeceksiniz. 2023 vizyonu çerçevesinde İstanbul’un her tarafını demir ağlarla örüyoruz. Türkiye’nin ilk sürücüsüz olan Üsküdar-Sancaktepe Metrosu dünyada 20 sürücüsüz metro arasında 3. Avrupa’da birinci oldu. İstanbul’un yeşil alan miktarını 1994’ten bugüne kadar yeşil alan miktarını yaklaşık 6 kat arttırarak 10 milyon metrekareden 58 milyon metrekareye çıkardık. İBB bugüne kadar İstanbul’a tam 23 milyon ağaç ve fidan dikti. Bu kadim şehrin insanları bizim yaptığımız hizmetleri görüyor. İstanbullular çok iyi biliyor ki bir yerde bir sorun varsa, İBB gelir o sorunu çözer” diye konuştu.



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylamaya sunulan İBB 2019 Yılı Bütçesi, 142 kabul 76 ret oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.