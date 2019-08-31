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Mevlüt Erdinç kimdir? Mevlüt Erdinç biyografisi

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Mevlüt Erdinç kimdir? İşte, kariyeri başarılarla dolu Mevlüt Erdinç'in biyografisi...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:27
Mevlüt Erdinç kimdir? Mevlüt Erdinç biyografisi

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Mevlüt Erdinç kimdir? İşte, kariyeri başarılarla dolu Mevlüt Erdinç'in biyografisi...

Mevlük Erdinç imzayı attı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve peş peşe önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe son olarak Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe bu haberi resmi yayın organlarından, "Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç’e Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Sözleşmesini feshetmişti

Deneyimli futbolcu Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetmişti. Bonservisi elinde olan milli futbolcu kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam edecek. Peki, Mevlüt Erdinç kimdir?

Mevlüt Erdinç kimdir?

Mevlüt Erdinç 25 Şubat 1987'de Fransa'nın Saint-Claude bölgesinde dünyaya geldi. Küçük yaşta futbol oynamaya merak saran Mevlüt Erdinç, 9 yaşındayken Saint-Claude takımında altyapı kariyerine başladı. Saint-Claude'nin ardından Jura Sud Lavans ve Sochau takımlarının altyapılarında top koşturan Mevlüt Erdinç 2005-2006 sezonunda profesyonel ligde oynamaya başladı. 2005-2009 yılları arasında Sochaux ile 81 maça çıkan milli futbolcu 25 kez fileleri havalandırdı. Attığı goller ve hırslı yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mevlüt, 2009'da PSG'ye transfer oldu. Paris Saint-Germain'de çıktığı 110 maçta 30 kez fileleri havalandıran Mevlüt 13 de asist yaptı. Yetenekli futbolcu 2009-2010 sezonunda PGS ile Fransa Kupası başarısı yaşadı.

Son durak Türkiye

25 Ocak 2012'de PSG ile yolları ayrılan Mevlüt, Rennes'e imza attı. Burada 55 maça çıkan milli futbolcu 19 gol attı. Mevlüt, Rennes'in ardından sırasıyla Saint-Étienne, Hannover 96, Guingamp, FC Metz, Başakşehir ve Antalyaspor (kiralık) formaları giydi.

Lakabı ‘Bizon’

Mevlüt kariyerinin en önemli dönemini Saint-Étienne forması altında geçirdi. Burada çıktığı 65 maçta 21 kez ağları havalandırdı. Saint-Étienne forması giydiği dönemde hırslı futbol kimliği nedeniyle 'Bizon' lakabını aldı.

Türkiye’yi tercih etti

Fransa doğumlu olan Mevlüt milli takım tercihinde ilk olarak Fransa'ya şans verdi. Fransa 17 yaş altı milli takımı forması giyen Mevlüt ısrarlı çalışmaların ardından ay-yıldızlı formayı tercih etti. Mevlüt, A Milli takım forması altında çıktığı 35 maçta 8 gol atmıştır.

Mevlüt Erdinç nereli?

Türk futbolu için önemli isimler arasında yer alan Mevlüt Erdinç belirttiğimiz gibi Fransa doğumludur. Ancak milli futbolcu aslen Yozgatlıdır.

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:27
  1. Yozgat
  2. Antalya
  3. Mevlüt Erdinç kimdir?
  4. Mevlüt Erdinç biyografisi
  5. Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'de
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  7. Mevlüt Erdinç kaç yaşında
  8. Mevlüt Erdinç maaş
  9. Süper Lig
  10. Süper Lig transferleri
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